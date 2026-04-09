Así quedó la tabla de goleo tras la ida de los Cuartos de Final de la Concachampions 2026
La MLS lidera la tabla de goleo, donde solo tres equipos mexicanos compiten a nivel individual por tener al delantero más determinante de la Concacaf
La ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 dejó series abiertas. El Club América empató 0-0 ante Nashville SC y definirá la serie en el Estadio Banorte, donde el gol de visitante puede complicar al equipo de André Jardine. En contraste, Cruz Azul cayó 3-0 frente a Los Angeles FC y está obligado a una remontada histórica en el Estadio Cuauhtémoc.
Por su parte, Tigres de la UANL tomó ventaja 2-0 ante Seattle Sounders FC, mientras que Toluca venció 4-2 al LA Galaxy con hat-trick de Paulinho, dejando la serie abierta en su vista a Los Ángeles.
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Así va la tabla de goleo de la Concacaf Champiosn Cup 2026
La lucha por el liderato de goleo muestra un dominio inicial de la MLS, encabezado por un Gabriel Pec que ha tomado una ventaja considerable con seis anotaciones.
Sin embargo, los jugadores de de la Liga BBVA MX se mantiene acechando las primeras posiciones; Paulinho, tras su reciente hat-trick con Toluca, y Rodrigo Aguirre de Tigres, encabezan la resistencia mexicana con cuatro tantos cada uno.
Es destacable que equipos como Tigres y FC Cincinnati (ya eliminado) han logrado posicionar a dos jugadores en el "Top 10", reflejando un poderío ofensivo colectivo que será determinante para el cierre de esta fase del torneo a eliminación directa.
Tabla de Goleadores (Concacaf 2026)
- Gabriel Pec (LA Galaxy): 6 goles
- K. Denkey (FC Cincinnati): 4 goles
- Paulinho (Toluca): 4 goles
- Rodrigo Aguirre (Tigres UANL): 4 goles
- D. Martínez (LAFC): 4 goles
- D. Bouanga (LAFC): 4 goles
- D. Vazquez (San Diego FC): 3 goles
- Tom Barlow (FC Cincinnati): 3 goles
- Ozziel Herrera (Tigres UANL): 3 goles
- Luka Romero (Cruz Azul): 3 goles
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Fecha y horario EXACTOS de lo partidos de vuelta de los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup 2026
Cruz Azul vs LAFC
- Fecha: Martes 14 de abril de 2026
- Sede: Puebla, México
- Estadio: Cuauhtémoc
- Marcador global: Cruz Azul 0-3 LAFC
América vs Nashville SC
- Fecha: Martes 14 de abril de 2026
- Sede: Ciudad de México, México
- Estadio: Azteca
- Marcador global: América 0-0 Nashville
LA Galaxy vs Toluca
- Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026
- Sede: Los Ángeles, Estados Unidos
- Estadio: Dignity Health Sports Park
- Marcador global: LA Galaxy 2-4 Toluca
Seattle Sounders vs Tigres
- Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026
- Sede: Seattle, Estados Unidos
- Estadio: Lumen Field
- Marcador global: Seattle 0-2 Tigres
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