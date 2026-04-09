Así quedó la tabla de goleo tras la ida de los Cuartos de Final de la Concachampions 2026

La ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 dejó series abiertas. El Club América empató 0-0 ante Nashville SC y definirá la serie en el Estadio Banorte, donde el gol de visitante puede complicar al equipo de André Jardine. En contraste, Cruz Azul cayó 3-0 frente a Los Angeles FC y está obligado a una remontada histórica en el Estadio Cuauhtémoc.

Por su parte, Tigres de la UANL tomó ventaja 2-0 ante Seattle Sounders FC, mientras que Toluca venció 4-2 al LA Galaxy con hat-trick de Paulinho, dejando la serie abierta en su vista a Los Ángeles.

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Así va la tabla de goleo de la Concacaf Champiosn Cup 2026

La lucha por el liderato de goleo muestra un dominio inicial de la MLS, encabezado por un Gabriel Pec que ha tomado una ventaja considerable con seis anotaciones.

Sin embargo, los jugadores de de la Liga BBVA MX se mantiene acechando las primeras posiciones; Paulinho, tras su reciente hat-trick con Toluca, y Rodrigo Aguirre de Tigres, encabezan la resistencia mexicana con cuatro tantos cada uno.

Es destacable que equipos como Tigres y FC Cincinnati (ya eliminado) han logrado posicionar a dos jugadores en el "Top 10", reflejando un poderío ofensivo colectivo que será determinante para el cierre de esta fase del torneo a eliminación directa.

Tabla de Goleadores (Concacaf 2026)



Gabriel Pec (LA Galaxy): 6 goles K. Denkey (FC Cincinnati): 4 goles Paulinho (Toluca): 4 goles Rodrigo Aguirre (Tigres UANL): 4 goles D. Martínez (LAFC): 4 goles D. Bouanga (LAFC): 4 goles D. Vazquez (San Diego FC): 3 goles Tom Barlow (FC Cincinnati): 3 goles Ozziel Herrera (Tigres UANL): 3 goles Luka Romero (Cruz Azul): 3 goles

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Gabriel Pec líder de goleo de la Conacacaf Champiosn Cup 2026 |Mexsport

Fecha y horario EXACTOS de lo partidos de vuelta de los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup 2026

Cruz Azul vs LAFC



Fecha: Martes 14 de abril de 2026

Sede: Puebla, México

Estadio: Cuauhtémoc

Marcador global: Cruz Azul 0-3 LAFC

América vs Nashville SC



Fecha: Martes 14 de abril de 2026

Sede: Ciudad de México, México

Estadio: Azteca

Marcador global: América 0-0 Nashville

LA Galaxy vs Toluca



Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026

Sede: Los Ángeles, Estados Unidos

Estadio: Dignity Health Sports Park

Marcador global: LA Galaxy 2-4 Toluca

Seattle Sounders vs Tigres



Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026

Sede: Seattle, Estados Unidos

Estadio: Lumen Field

Marcador global: Seattle 0-2 Tigres

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