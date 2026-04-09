OFICIAL: Comisión Disciplinaria confirma suspensión de jugador del América vs Cruz Azul, a días del Clásico Joven del Clausura 2026

El partido entre Santos Laguna y América, correspondiente a la jornada 13 del Clausura 2026, dejó más que una contundente victoria azulcrema. América aplastó 4-0 a Santos Laguna en la Cancha Alterna TSM (Cancha 5, césped natural).

El momento que cambió todo llegó al minuto 26, cuando Diego Arriaga fue expulsado por conducta violenta, dejando a su equipo con un hombre menos en un punto clave del partido.La baja no solo afectó el desarrollo inmediato del juego, también tendrá consecuencias rumbo al siguiente compromiso, ya que el mediocampista ofensivo se perderá el Clásico Joven Sub 21.

Arriaga, con el dorsal 186, suma 13 partidos en el Clausura 2026, con 882 minutos disputados (75% del total) y un gol, siendo una pieza recurrente en su equipo.

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El conjunto azulcrema dominó de principio a fin y terminó reflejándolo en el marcador con un contundente 4-0 ante unos laguneros que nunca lograron entrar al ritmo del partido. El encuentro se emparejó numéricamente luego de que ambos equipos se quedaran con 10 hombres, tras la temprana expulsión de José Ulloa por parte de Santos al minuto 3 y, posteriormente, la de un jugador del América.

En total se mostraron nueve tarjetas, incluidas dos rojas, en un partido que se jugó más al límite que con claridad futbolística. La jornada 13 dejó así uno de los encuentros más ríspidos del torneo, donde la violencia terminó siendo tan protagonista como los goles.

Hora exacta ver el América vs Cruz Azul, Clásico Joven del Clausura 2026

América y Cruz Azul jugarán en la cancha del Estadio Banorte, con ambos equipos urgidos por la obtención de puntos, donde todo pinta para ser el partido de la jornada 14 del Clausura 2026.

Hora: 21:05 horas (tiempo del Centro de México)

21:05 horas (tiempo del Centro de México) Jornada: 14 del Clausura 2026

14 del Clausura 2026 Lugar: Estadio Azteca (reabriendo sus puertas y ahora también conocido como Estadio Banorte)

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