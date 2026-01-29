Confirmado: Equipos que jugarán el Playoff de la Europa League 2025/26
La Europa League tiene definidos a los equipos que avanzan directo a la etapa de los Octavos de Final y una lista de escuadras que buscan avanzar por la instancia de playoffs.
Se celebró la Jornada 8 de la Fase de Liga de la UEFA Europa League, con 18 juegos jugándose en simultáneo, buscando boletos directo a Octavos de Final o buscando entrar a esa etapa a través de los playoffs, que es una especie de repesca rumbo a los Octavos de Final.
Los playoffs se jugarán el 19 y el 26 de febrero para encontrar a los ocho equipos que complementen esa fase eliminatoria.
El calendario apunta a que los Octavos de Final siguen su curso para disputarse el 12 y 19 de marzo. Teniendo todo el panorama del calendario, los Cuartos de Final se disputan el 9 y 16 de abril.
Las Semifinales del torneo sucederán el 30 de abril y el 7 de mayo, para tener a los equipos que jugarán por el campeonato de esta temporada el 20 de mayo en Estambul.
Estos son los equipos que ya están en los Octavos de Final de la Europa League
1 Lyon
2 Aston Villa
3 Midtjylland
4 Real Betis
5 Porto
6 Braga
7 Freiburg
8 Roma
Los equipos que buscan ir a los Octavos de Final por repechaje en playoffs
9 Genk
10 Bologna
11 Stuttgart
12 Fenercvaros
13 Nott Forest
14 Viktoria Pizen
15 Crvena Zvezda
16 Celta
17 Paok
18 Kille
19 Fenerbahce
20 Panathinaikos
21 Celtic
22 Lugorets
23 GNK Dinamo
24 Brann
Jueves 29 de enero de 2026
- Aston Villa - Salzburg 3-2
- Celtic - Utrecht 4-2
- Porto - Rangers 3-1
- Basel - Viktoria Plzeň 0-1
- Midtjylland - GNK Dinamo 2-0
- Crvena Zvezda - Celta 1-1
- FCSB - Fenerbahçe 1-1
- Go Ahead Eagles - Braga 0-0
- Genk - Malmö 2-1
- Lille - Freiburg 1-0
- Maccabi Tel-Aviv - Bologna 0-3
- Nottingham Forest - Ferencváros 4-0
- Lyon - PAOK 4-2
- Panathinaikos - Roma 1-1
- Ludogorets - Nice 1-0
- Real Betis - Feyenoord 2-1
- Sturm Graz - Brann 1-0
- Stuttgart - Young Boys 3-2