Confirmado: Equipos que jugarán el Playoff de la Europa League 2025/26

Se celebró la Jornada 8 de la Fase de Liga de la UEFA Europa League, con 18 juegos jugándose en simultáneo, buscando boletos directo a Octavos de Final o buscando entrar a esa etapa a través de los playoffs, que es una especie de repesca rumbo a los Octavos de Final.

Los playoffs se jugarán el 19 y el 26 de febrero para encontrar a los ocho equipos que complementen esa fase eliminatoria.

El calendario apunta a que los Octavos de Final siguen su curso para disputarse el 12 y 19 de marzo. Teniendo todo el panorama del calendario, los Cuartos de Final se disputan el 9 y 16 de abril.

Las Semifinales del torneo sucederán el 30 de abril y el 7 de mayo, para tener a los equipos que jugarán por el campeonato de esta temporada el 20 de mayo en Estambul.

Estos son los equipos que ya están en los Octavos de Final de la Europa League

1 Lyon

2 Aston Villa

3 Midtjylland

4 Real Betis

5 Porto

6 Braga

7 Freiburg

8 Roma

Los equipos que buscan ir a los Octavos de Final por repechaje en playoffs

9 Genk

10 Bologna

11 Stuttgart

12 Fenercvaros

13 Nott Forest

14 Viktoria Pizen

15 Crvena Zvezda

16 Celta

17 Paok

18 Kille

19 Fenerbahce

20 Panathinaikos

21 Celtic

22 Lugorets

23 GNK Dinamo

24 Brann

Jueves 29 de enero de 2026

Aston Villa - Salzburg 3-2

Celtic - Utrecht 4-2

Porto - Rangers 3-1

Basel - Viktoria Plzeň 0-1

Midtjylland - GNK Dinamo 2-0

Crvena Zvezda - Celta 1-1

FCSB - Fenerbahçe 1-1

Go Ahead Eagles - Braga 0-0

Genk - Malmö 2-1

Lille - Freiburg 1-0

Maccabi Tel-Aviv - Bologna 0-3

Nottingham Forest - Ferencváros 4-0

Lyon - PAOK 4-2

Panathinaikos - Roma 1-1

Ludogorets - Nice 1-0

Real Betis - Feyenoord 2-1

Sturm Graz - Brann 1-0

Stuttgart - Young Boys 3-2

