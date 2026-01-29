ÚLTIMA HORA: Equipos Eliminados de la Europa League 2025/2026

Tras la finalización de la Fase de Liga de la UEFA Europa League y bajo el nuevo formato de competencia, quedaron definidos los equipos eliminados entre las posiciones 25 y 36 de la clasificación general. Estas escuadras quedaron automáticamente fuera de toda competición europea, ya que ya no hay una nueva oportunidad hacía la Conference League.

Entre los clubes eliminados destaca el caso de Young Boys, que terminó en la posición 25 con 9 puntos, una cifra que en ediciones anteriores habría sido suficiente para avanzar, pero que en este nuevo sistema resultó insuficiente. También sobresale el bajo rendimiento de Maccabi Tel-Aviv, que cerró como el peor equipo del torneo, con apenas un punto, solo dos goles a favor y 22 en contra, registrando la peor ofensiva y la defensa más vulnerable del certamen.

Asimismo, Utrecht, Malmö y Maccabi Tel-Aviv finalizaron la fase sin conseguir una sola victoria en ocho jornadas, reflejando una participación marcada por la falta de resultados. Equipos históricos como Feyenoord, Rangers y RB Salzburg tampoco lograron adaptarse al nuevo formato y quedaron tempranamente eliminados, confirmando el alto nivel de exigencia que impone esta edición de la Europa League.

El nuevo sistema de competencia dejó claro que la regularidad es determinante, ya que incluso clubes con triunfos importantes o puntajes relativamente altos quedaron fuera, evidenciando un margen de error mínimo en la lucha por la clasificación.

Lista completa de eliminados

Europa League eliminados 25/26 (posiciones 25 a 36), ordenados por su clasificación final:

1. Young Boys (9 puntos, -6 DG)

2. Sturm Graz (7 puntos, -6 DG)

3. FCSB (7 puntos, -7 DG)

4. Go Ahead Eagles (7 puntos, -8 DG)

5. Feyenoord (6 puntos, -4 DG)

6. Basel (6 puntos, -4 DG)

7. RB Salzburg (6 puntos, -5 DG)

8. Rangers (4 puntos, -9 DG)

9. Niza (3 puntos, -8 DG)

10. Utrecht (1 punto, -10 DG)

11. Malmö (1 punto, -11 DG)

12. Maccabi Tel-Aviv (1 punto, -20 DG)

