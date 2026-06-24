CONFIRMADO: Este es el rival de México HOY 23 de junio para los 16avos de final

La Selección Mexicana de Futbol enfrentaría a su similar de Escocia en la ronda de 16avos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026 si hoy se acabara la fase de grupos. Los pupilos de Javier Aguirre ya aseguraron el primer lugar del Grupo A gracias a sus triunfos contra Sudáfrica y Corea del Sur y enfrentarían a uno de los mejores terceros lugares, hoy, serían los europeos.

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De acuerdo al bracket de la BBC de Londres, el conjunto del 'Vasco' se tendría que ver las caras en el Estadio Ciudad de México contra Andy Robertson y compañía. Dicho equipo debutó con un triunfo por la mínima diferencia con Haití y después cayó con Marruecos en la segunda fecha. Para la tercera jornada, tendrá que verse las caras con la Brasil de Carlo Ancelotti, equipo que no ha perdido en la presente justa veraniega.

Finalmente, del otro lado del bracket en octavos de final estarían Inglaterra y República Democrática del Congo. Esto con el empate de momento que están sacando los africanos en Guadalajara con Colombia.

México vs Chequia por TV Azteca Deportes

Tenemos una cita este miércoles 24 de junio en punto de las 6:30 pm para seguir la transmisión de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network del choque entre la Selección Mexicana y el combinado europeo. Los dirigidos por Aguirre ya aseguraron el primer lugar, sin embargo querrán irse perfectos en la fase de grupos.

