¡Lluvia de goleadas en el Mundial 2026! La UEFA domina: El contundente dato que pone a Europa como el número 1

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está superando cualquier expectativa de espectacularidad y romance con el gol. Con apenas 45 partidos disputados hasta este martes 23 de junio, esta fiesta mundialista se está consolidando como uno de los más explosivos de la época moderna. La tendencia es clara: el juego ofensivo manda y las diferencia entre los equipos son importantes, a tal grado que 13 encuentros han terminado en goleadas, marcando una tónica de dominio absoluto en varias de las plazas mundialistas.

¿El Mundial perdió exclusividad? El intenso debate sobre el futuro del futbol

De este festín en las redes, hay un claro dominador táctico y físico: el viejo continente. De las 13 palizas registradas en las actas de la FIFA, 8 han sido firmadas por selecciones de la UEFA, demostrando que las potencias europeas llegaron a este torneo con la pólvora completamente seca y sin intenciones de dosificar esfuerzos en la fase de grupos.

Alemania impone el récord del torneo

La victoria más escandalosa de lo que va de la justa veraniega la protagonizó la selección de Alemania, que destrozó con un contundente 7-1 a Curazao, en una exhibición que recordó sus noches más gloriosas y que, hasta el momento, se mantiene como el techo goleador del campeonato.

Sin embargo, no han sido los únicos. El continente americano ha levantado la mano con exhibiciones de autoridad, como el imponente 6-0 de Canadá sobre Qatar y Estados Unidos 4-1 Paraguay ante sus públicos, o el sólido 3-0 de Argentina frente a Argelia.

Prácticamente el 29% de los partidos disputados en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ han tenido una diferencia abismal en el marcador, garantizando espectáculo puro para los aficionados en los estadios y las pantallas.

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El registro de las 13 grandes goleadas (Al 23 de junio)

El poderío ofensivo se ha repartido a lo largo de las distintas jornadas. Aquí te presentamos el recuento de los partidos donde un solo equipo borró por completo a su rival sobre la cancha:

Alemania 7-1 Curazao (La más abultada)

(La más abultada) Canadá 6-0 Qatar

Portugal 5-0 Uzbekistán

Suecia 5-1 Túnez

Países Bajos 5-1 Suecia

Estados Unidos 4-1 Paraguay

Suiza 4-1 Bosnia Herzegovina

España 4-0 Arabia Saudita

Túnez 0-4 Japón

Inglaterra 4-2 Croacia

Argentina 3-0 Argelia

Brasil 3-0 Haití

Francia 3-0 Iraq

Con la fase de grupos agonizando y los cruces de eliminación directa a la vuelta de la esquina, la mesa está puesta para ver si esta tendencia histórica se mantiene o si las defensas finalmente lograrán ajustar las tuercas en la fase decisiva. ¡El mundial del gol no se detiene!

