CONFIRMADO: FECHA y SEDE de la Gran Final de la Concachampions 2026

La Concacaf confirmó, a través de sus redes sociales, la fecha de la gran final de la Concacaf Champions Cup 2026, la cual se disputará el sábado 30 de mayo en formato de partido único.

Bajo este formato, el club mejor posicionado en la tabla general obtendrá el derecho de jugar la final en casa, premiando su regularidad en la competencia. No obstante, este escenario no está completamente garantizado, ya que la Concacaf mantiene la facultad de intervenir en la designación de la sede.

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El partido Final de la Concachampions 2026 podría ser en sede neutral

La Concacaf se reserva el derecho de trasladar la final a una sede neutral si así lo considera conveniente. Factores como la logística, la seguridad o el impacto comercial pueden pesar más que el mérito deportivo, abriendo la posibilidad de que el encuentro se dispute en un estadio distinto al del mejor clasificado, incluso en otro país.

Sin embargo, en caso de mantenerse el criterio deportivo, los equipos que llevan ventaja para recibir la final son el Toluca y Los Angeles FC. Por ello, la sede del partido podría salir del Estadio Nemesio Diez o del BMO Stadium, dependiendo de quién logre avanzar y su posición final en la tabla del torneo.

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¿Cuáles son las SEMIFINALES de la Concacaf Champions Cup 2026?

Las semifinales presentan un atractivo choque entre la Liga MX y la MLS, donde Tigres se enfrentará al Nashville SC, cerrando la serie en el Estadio Universitario, en Nuevo León. Del otro lado, el Toluca se medirá ante Los Angeles FC, con la vuelta en el Estadio Nemesio Diez gracias a su mejor posición en la tabla general (ambos son 1 y 2 respectivamente).

Los partidos de ida se disputarán el 28 y 29 de abril en territorio estadounidense, en el Geodis Park y el BMO Stadium, respectivamente, mientras que los encuentros de vuelta están programados para el 5 y 6 de mayo en México.