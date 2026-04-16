¡La increíble sequía de Mbappé! La Liga MX es protagonista de uno de los únicos dos títulos que ha ganado con el Real Madrid

La etapa de Kylian Mbappé con el Real Madrid ha estado lejos de lo esperado en cuanto a títulos colectivos. A pesar de sus números individuales sobresalientes, el conjunto merengue ha vivido un periodo complicado, marcado por el dominio absoluto del Barcelona de Hansi Flick, arrebatándole LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España durante 2025, además de volver a imponerse en otra Supercopa de España a inicios de 2026.

El Real Madrid sufrió una dura eliminación en el Mundial de Clubes 2025, donde fue goleado 4-0 en semifinales por el Paris Saint-Germain, ex equipo de Mbappé. Mientras tanto, en la actualidad rumbo a la recta final de la temorada (abril de 2026), el club ya quedó fuera de la Copa del Rey y la UEFA Champions League, sus últimas esperanzas de levantar un título recaen en LaLiga pero esta por debajo de 9 puntos de líder (Barcelona).

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Laa Liga MX involucrada en la cruda realidad de los únicos dos trofeos de Kylian Mbappé en casi dos años con el Real Madrid

En medio de este contexto, sorprende que el delantero francés únicamente haya conquistado dos títulos desde su llegada al club. Uno de ellos, curiosamente, tiene como protagonista a la Liga MX, luego de que el Madrid venciera 3-0 a los Pachuca en la final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2024, disputada en Qatar.

Su otro trofeo fue la Supercopa de la UEFA 2024, en la que el conjunto blanco derrotó 2-0 al Atalanta en lo que fue un debut soñado para el atacante francés.

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Números de Kylian Mbappé con el Real Madrid

A nivel individual, los registros de Mbappé son contundentes. Desde su llegada en agosto de 2024 hasta abril de 2026, ha disputado 94 partidos oficiales, acumulando 61 goles y 23 asistencias, cifras que lo colocan como uno de los jugadores más determinantes del equipo.

Además, ha firmado cuatro hat-tricks (tres en LaLiga y uno en Champions League), consolidándose como una pieza clave en el ataque junto a Vinícius Jr. y Jude Bellingham. No obstante, más allá de su impacto ofensivo, la falta de títulos colectivos comienza a contrastar con su brillante rendimiento individual, alimentando el debate sobre su paso por el Real Madrid.

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