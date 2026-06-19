CONFIRMADO: FIFA revela fecha EXACTA en la que México jugará los 16vos de Final en el Mundial 2026
Luego de la victoria ante Corea del Sur, México tiene su boleto en 16vos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras sellar el liderato del Grupo A
La Selección Mexicana ya tiene fecha para disputar la Fase Eliminatoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de haber derrotado a Corea del Sur en la Fecha 2 de la Fase de Grupos, el equipo dirigido por Javier Aguirre ya tiene el boleto a la instancia de 16vos de Final, ronda en la que a pesar de estar esperando rival, ya tienen el calendario marcado para encarar el compromiso.
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De acuerdo al calendario de la FIFA, la Selección Mexicana va a disputar el 'Partido 79' de la competencia internacional, teniendo como fijada la fecha el martes 30 de junio para volver a jugar en la cancha del Estadio Ciudad de México.
Y es que con el primer lugar asegurado en el Grupo A, el conjunto nacional que es sede junto a Estados Unidos y Canadá, espera a su contrincante, mismo que sale del tercer lugar de los Grupos C/E/F/H/I. Es decir, México se puede enfrentar a Brasil, Marruecos, Haití, Escocia, Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador, Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez, España, Cabo Verde, Arabia Saudi, Uruguay, Francia, Senegal, Irak o Noruega.
¿Cuándo es el siguiente partido de México?
Para la Jornada 3 de la Fase de Grupos, el equipo de Javier Aguirre se enfrenta a República Checa en el Estadio Ciudad de México, encuentro programado para el miércoles 24 de junio a las 19:00 horas, tiempo local. Cerrando la actividad del mismo sector, Corea del Sur se mide a Sudáfrica en el Estadio Monterrey ese mismo día en el mismo horario.
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