Confirmado: Hora exacta para ver el Nashville vs León, juego de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026

El equipo de Nashville jugará como local esta noche de 5 de agosto, enfrentándose a León, equipo de Liga MX que quiere alcanzar un resultado positivo en el arranque del torneo Leagues Cup 2026, jornada en la que algunas escuadras ya entraron en acción dejando resultados sorpresivos.

El conjunto de Nashville tendrá la ventaja de jugar como local, pero la Fiera buscará dejar ese facrtoe en segundo plano y llevarse los primeros tres puntos en el anhelo de poder ser campeón en esta quinta edición del campeonato que juegan entre MLS y Liga MX.

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En punto de las 6:30 el balón rodará en el GEODIS Park, casa del equipo de Tennessee, que en ese horario presenta una amenaza de lluvia por lo que eventualmente si la situación crece podría llegar a forzar un retraso.

Esta es la cartelera completa de partidos de este miércoles 5 de agosto de la Leagues Cup

En total en esta jornada 1, en actividad del 5 de agosto, se disputarán seis encuentos, incluido el del Nashville ante el León. Será un día de mucha acción y que presenta entre los partidos más atractivos el juego de Toluca ante Seattle, que además es el primer duelo de este torneo que se traslada a territorio mexicano.



Inter Miami vs. Atlético de San Luis | 5:30 PM | Chase Stadium (Fort Lauderdale, Florida)

Monterrey vs. Orlando City | 5:30 PM | Inter&Co Stadium (Orlando, Florida)

Nashville SC vs. León | 6:30 PM | GEODIS Park (Nashville, Tennessee)

FC Dallas vs. Querétaro | 6:30 PM | Toyota Stadium (Frisco, Texas)

Toluca vs. Seattle Sounders | 8:00 PM | Estadio Nemesio Díez (Toluca, Estado de México)

LAFC vs. Chivas | 8:30 PM | BMO Stadium (Los Ángeles, California)

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¿Qué equipos han sido campeones de la Leagues Cup?

2019: Cruz Azul (primer campeón)

2021: Club León

2023: Inter Miami CF

2024: Columbus Crew

2025: Seattle Sounders