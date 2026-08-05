¡Sin quejarse! Almeyda le manda mensajes a críticos de la Leagues Cup

Ante las diferentes voces que se oponen a la Leagues Cup por la complejidad que representa para los equipos disputar más partidos en tan pocos días, el técnico Matías Almeyda afirmó que no hay motivos para quejarse del torneo. El entrenador de los Rayados indicó que será especial para su carrera enfrentar por primera vez este certamen que mide a los clubes de la Liga BBVA MX contra los de la Major League Soccer (MLS).

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Esto sin importar a tener que preparar tres duelos distintos en menos de dos semanas, que además se jugarán en condición de visitante por la localía de los equipos estadounidenses.

“El que se queja hoy es porque se queja de lleno y yo disfruto cada paso. Se descansa menos. Sí, es verdad. Se entrena menos, sí, es verdad. ¿Modifica algo? No. Es ganas, el futbol es ganas, pasiones, amor, amor propio y un entrenamiento no va a modificar nada”, declaró antes de su debut.

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El camino de Rayados en la Leagues Cup

El Monterrey se enfrentará al Orlando City, Inter Miami y Nashville SC durante la primera fase de la Leagues Cup, en busca de clasificar como uno de los cuatro mejores equipos mexicanos para avanzar a la siguiente ronda.

“Estoy entusiasmado con este torneo, me gusta participar porque nunca participé, entonces lo tomo en mi vida personal como un lindo desafío, saber que el día que me retire voy a decir, 'bueno, jugué Juegos Olímpicos, Mundiales y esta copa también’. Y deseo ganarla, así de simple”, afirmó.

El “Pelado” Almeyda explicó que su llegada a la “Pandilla” fue para un proyecto integral que no solo implica su participación en el Apertura 2026, sino en trascender en todas las competiciones que enfrenten.

Almeyda le imprime objetivo a sus jugadores

El futbolista mexicano Fidel Ambriz compartió que el grupo asimiló el objetivo que les imprimió su técnico para pelear por este título internacional que además otorga una plaza a la Concacaf Champions Cup.

"Con la misma importancia que merece el torneo de Liga también le damos la misma importancia a este torneo. Además da una plaza a otro torneo más, por lo que nosotros también estamos enfocados en competir", expresó el mediocampista durante la conferencia de prensa previa al debut del conjunto regiomontano.