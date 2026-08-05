OFICIAL: La hora exacta para ver Toluca vs Seattle Sounders, por la fase de grupos de la Leagues Cup 2026

Por primera vez la Leagues Cup se jugará en México, y el partido quedará en la historia del torneo, por suceder en el Estadio Nemesio Diez, casa de los Diablos Rojos del Toluca que tendrán un encuentro ante Seattle Sounders, que es el último campeón de este certamen celebrado en 2025.

La Leagues Cup ya comenzó para los equipos de MLS y Liga MX, con algunos resultados sorpresivos, pero este miércoles 5 de agosto la actividad continúa en el que podría ser uno de los juegos más atractivos de la cartelera y donde se coloca como ligero favorito para vencer el equipo de Antonio Mohamed por la localía y lo que significa la afición y la altura de Toluca. En cuanto a condiciones en la cancha, también el equipo escarlata destaca y línea por línea tiene amplios recursos para buscar los tres puntos. +

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Mohamed celebra partidos de Leagues Cup en México

Antonio Mohamed, en la previa a su partido, no dejó de lado que el Toluca como los otros equipos han tenido que desgastarse en las ediciones anteriores de Leagues Cup por cuestión de traslados hacia los Estados Unidos, lo que entorpece su logística y desgasta.

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Pero ahora celebró que en la edición 2026 los partidos se trasladen a México y por el buen desempeño tengan el beneficio de jugar en dos ocasiones en Toluca, lo que evitará los viajes.

"Que bueno que han traído unos partidos para acá, antes era 100%, ahora es 90-10 , nosotros por haber sido los mejores nos tocan dos partidos y tenemos que aprovecharlo", apuntó en ese sentido Mohamed.

En el tema deportivo, Mohamed no caerá en exceso de confianza y desde la previa ha dejado claro que será ente Seattle un partido complicado.

"Sabemos que la MLS tiene un buen nivel y que va a ser muy difícil el partido".

Hora, fecha y estadio del partido de Toluca en contra de Seattle Sounders

El partido de Toluca ante el Sounders arrancará a las 8:00 PM de este miércoles 5 de agosto, y se jugará en la vibrante cancha del Estadio Nemesio Diez de Toluca, el cual se pronostica responderá en este primer juego histórico de su equipo.