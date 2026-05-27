Confirmado: Keylor Navas se ‘quedará' por siempre en México

El portero de los Pumas, Keylor Navas será inmortal en la Ciudad de México, al tener una figura especial en el Museo de Cera de la Ciudad de México que en breve estranará esta representación del arquero más ganador del continente americano.

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El actual portero de Pumas, quien fue una enorme figura del Real Madrid ganando todo lo que su puso en su camino y luego también destacando en el PSG francés en donde también fue una enorme figura.

Ahora tras una larga trayectoria lleva un año en los Pumas de la UNAM y aunque sus habilidades no son las mismas que en sus mejores años ha logrado mostrar sus facultades en el arco de los universitarios especialmente en la última temporada.

Para los seguidores de Pumas y del resto de los equipos, ha sido un deleite verlo en acción y conocer al arquero que marcó una historia única en Costa Rica.

¡Espectacular!



Así luce la figura de cera de Keylor Navas, la cual ya fue revelada en en Museo de Cera de la Ciudad de México. ¿El uniforme? No podía ser otro. El de los Pumas. pic.twitter.com/hrzAFY4uTf — Análisis Puma (@AnalisisPuma) May 27, 2026

¿Cuándo estará Keylor Navas en el Museo de Cera?

Ante una imagen que ha inundado las redes sociales en la que aseguran que la figura de Navas en el Museo de Cera de CDMX ya fue estrenada, TV AZTECA se puso en contacto con el museo y han avisado que en breve la figura del portero estará en exhibición.

Navas podría integrarse a la exposición mundialista en la que hay otros futbolistas de la historia en exhibición, como Pelé, Messi o Cristiano Ronaldo.

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