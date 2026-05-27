Entrenador campeón del mundo, lanza guiño a Gil Mora a escasos días de iniciar el Mundial

Gil Mora llama la atención de equipos por el mundo por su calidad técnica, y en el marco del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, un entrenador campeón del mundo ha manifestado su admiración por el jugador a través de una historia subida en horas recientes en su cuenta oficial de instagram.

Se trata de Eddy Reynoso, entrenador que ha ganado campeonatos principalmente con Saúl Canelo Álvarez, aunque también lo consiguió con Oscar Valdez y más recientemente con Jaime Munguía. El entrenador de boxeo es además de un apasionado del pugilismo, gran fanático del futbol, seguidor del Atlas y conocedor del deporte.

De allí su admiración y reconocimiento hacia Gil Mora a quien ya lo ha visto en vivo jugar en Xolos de Tijuana, considerando la cercanía con San Diego, en donde radica y tiene el centro de trabajo de su equipo de Boxeo.

Eddy Reynoso compartió en sus historias de Instagram, un video en el que Gil Mora domina el balón de manera extraordinaria y sobre el breve video, colocó un VIVA MÉXICO y mencionó a Gil Mora en un claro guiño.

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Real Madrid, mantiene en la mira a Gil Mora

En tanto Gil Mora está en la concentración de la Selección Mexicana, se reporta que Real Madrid retoma el seguimiento sobre el jugador de 17 años que pertenece a Xolos de Tijuana. Se dice que en los dos partidos que vienen de México ante Australia y Serbia, además del papel que desempeñe en el Mundial, serán determinantes para que eventualmente los merengues se lancen a firmarlo como uno de sus BOMBAZOS para la temporada que se avecina.

La información menciona al Real Madrid, pero desde el Mundial SUB 20 del año pasado los rumores decían que habían equipos grandes en diversas ligas que tenían en el radar al joven jugador.