Adalberto Carrasquilla se olvida de Pumas y la afición universitaria exige su salida del equipo

Adalberto Carrasquilla ha hecho enfurecer a la afición de Pumas. El equipo que lo ha posicionado en el último año y medio y que le dio reflectores no ha tenido lugar en un amplio texto soltado por el mediocampista en sus redes sociales.

Recientemente Carrasquilla jugó la Final con Pumas, salió lesionado en algo que parecía ser muy grave, pero por fortuna del jugador solo fue una mala caída. Esa situación lo hizo dejar la cancha cuando Pumas más lo necesitaba.

Luego en los instantes finales Antuna lanzó una patada sobre Jeremy Márquez y al poco tiempo cayó el gol del triunfo obra de Rodolfo Rotondi lo que sepultó las esperanzas de los universitarios que vieron alejarse el campeonato de sus manos.

Carrasquilla fue pieza importante del equipo para llegar a esa instancia y en lo trabajado en el torneo.

Los seguidores de Pumas esperaban que quizás agradeciera a Pumas por el último año y medio, pero en un texto publicado por el panameño se enfocó en el tema de su lugar en la Selección para ir al Mundial y dejó en el olvido lo vivido con los universitarios.

Así en redes sociales muchos comentarios reprochan lo ocurrido y piden que sea Carrasquilla una de las bajas de los Pumas hacia el nuevo torneo, aunque otros seguidores entienden que el jugador que llegó para el Clausura 2025, le ha dado la vuelta a la página, ha soltado de su mente la derrota y apunta al Mundial.

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Los números de Carrasquilla con Pumas desde su llegada

Carrasquilla tiene en el torneo regular, sumando el Clausura 2025, Apertura 2025 y Clausura 2026, 47 partidos, en los que ha marcado tres tantos y no ha dado asistencias. Ha sido amonestado en 14 ocasiones y no ha sufrido expulsiones.

En los dos torneos en los que ha calificado con Pumas, tiene ocho partidos y no ha anotado ni asistido. Sin embargo en su posición de mediocampista ha cumplido.