CONFIRMADO: La UNDÉCIMA selección clasificada a los octavos de final del Mundial 2026

La Selección Española de Futbol brilló con luz propia y aseguró su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026 tras vencer de manera contundente por 3-0 a Austria. El encuentro, disputado sobre el césped del imponente estadio de Los Ángeles, fue un auténtico monólogo de "La Roja", que se mostró muy superior a su rival desde el pitido inicial hasta el último minuto del partido.

El gran protagonista de la jornada fue Mikel Oyarzabal, quien se lució con un espectacular doblete para encaminar la victoria del equipo. A la fiesta en Los Ángeles se sumó Pedro Porro, encargado del segundo gol con una excelente jugada que dejó sin opciones a la defensa austriaca.

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La fluidez en el juego, el control del balón y la precisión en el ataque fueron las claves para desarmar a un conjunto austriaco que poco pudo hacer ante el dominio abrumador de los españoles, dirigidos por Luis de la Fuente.

Con este rotundo triunfo, España cumple con su primer gran objetivo del torneo y se convierte oficialmente en la undécima selección en clasificar a los ansiados octavos de final, reafirmando su excelente momento deportivo en esta Copa del Mundo.

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¡Pedro Porro amplía la ventaja! España da un golpe de autoridad ante Austria

A la espera de su próximo rival: Portugal o Croacia

Tras celebrar esta importante victoria, el combinado español ya tiene la mirada puesta en la siguiente fase de eliminación directa correspondinete a los octavos de final, Ahora, el equipo descansa y espera pacientemente al ganador del vibrante cruce europeo entre las selecciones de Portugal y Croacia.

España volverá a jugar el próximo lunes 6 de julio en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México), desde la cancha del Estadio Dallas, contra el ganador de la llave entre Portugal y Croacia.

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