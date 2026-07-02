El HORARIO EXACTO para ver Suiza vs Argelia, partido de 16avos de Final del Mundial 2026

Desde la Cancha del Estadio Vancouver, Argelia se enfrenta a su sumiliar de Suiza en un duele decisivo correspondiente al partido número 85 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. El partido es correspondiente a los Dieciseisavos de Final, dentro de la jornada de juegos del jueves 2 de julio de 2026.

Te puede interesar: VER EN VIVO Y GRATIS LOS 16AVOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026

La selección de Suiza llega a los dieciseisavos de final como líder invicto del Grupo B, mostrando un sólido nivel ofensivo a lo largo de la primera fase. Su camino comenzó con un agridulce empate 1-1 frente a Qatar, donde permitieron la igualada en el último minuto, pero rápidamente recuperaron el rumbo al golear 4-1 a Bosnia y Herzegovina con una destacada actuación del joven Johan Manzambi. Finalmente, los suizos aseguraron la cima de su sector al someter 2-1 a Canadá, uno de los países anfitriones, consolidándose como un rival muy dinámico para esta etapa de eliminación directa.

Por su parte, Argelia vivió una clasificación llena de dramatismo tras avanzar como uno de los mejores terceros lugares del Grupo J, después de un duro debut en el que cayeron 0-3 ante Argentina por un hat-trick de Lionel Messi, los argelinos reaccionaron con una vital remontada de 2-1 sobre Jordania. En su último y emocionante duelo, dejaron ir la ventaja en el tiempo de compensación para empatar 3-3 frente a Austria, un resultado que los relegó al tercer puesto, pero que les otorgó el punto necesario para sellar su boleto al duelo decisivo de esta noche en el BC Place de Vancouver.

Te puede interesar: OFICIAL: América anuncia refuerzo de guardameta que jugó en Chivas el torneo pasado y es figura de la Selección Nacional

La hora exacta del partido de 16avos de Final vs Suiza vs Argelia

El partido 85 del Mundial 2026 se jugará en el Estadio Vancouver en punto de las 21:00 horas (hora del centro de México), donde el ganador de la llave saldrá del vencedor del juego de mañana, 3 de julio, entre Colombia y Ghana.

Te puede intersar: Partidos GRATIS del Mundial 2026™ que transmitirá TV Azteca en señal abierta para HOY jueves 2 de julio 2026