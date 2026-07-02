Partidos GRATIS del Mundial 2026™ que transmitirá TV Azteca en señal abierta para HOY jueves 2 de julio 2026

HOY jueves 2 de julio de 2026, los apasionantes dieciseisavos de final del Mundial 2026™ nos regalan un choque que promete chispas en la cancha. La mesa está servida y, como siempre, el mejor análisis y la máxima pasión la vivirás completamente GRATIS a través de la señal abierta de TV Azteca.

México vs Inglaterra: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de Octavos de Final del Mundial 2026 en TV Abierta, a través de TV Azteca

La Selección de España mide fuerzas ante su similar de Austria en un partido de eliminación directa sin margen de error. El silbatazo inicial sonará en punto de las 13:00 horas (Tiempo del Centro de México) desde las inmediaciones del espectacular Estadio de Los Ángeles.

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¿Cómo llegan al partido España y Austria?

La "Furia Roja" llega con la etiqueta de favorita obligada a refrendar su jerarquía continental. Sin embargo, la aguerrida escuadra austriaca liderada por Ralf Rangnick ya demostró en la fase de grupos que es un rival incómodo, capaz de plantarle cara a cualquiera y complicarle la vida a los grandes tras un dramático empate 3-3 frente a Argelia.

El que consiga la victoria amarrará su codiciado boleto rumbo a los octavos de final, manteniendo vivo el sueño de levantar el trofeo el próximo 19 de julio.

Iker Casillas se incorpora a la transmisión de españa vs Austria

El gran Iker Casillas, el eterno capitán que levantó la Copa del Mundo de la FIFA™ en 2010, estará presente en la transmisión de TV Azteca para analizar cada detalle de lo que haga su querida Selección Española.

Con la incorporación de Casillas, el debate en el palco de Azteca 7 promete ponerse al rojo vivo junto a Martinoli, el "Doctor" García, Jorge Campos y Zague, entre otros. Iker aportará esa visión única de quien sabe perfectamente lo que se necesita para ganar un partido de matar o morir en estas instancias definitivas.

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¿Dónde ver el partido España vs Austria?

Recuerda la cita: HOY a las 12:40 horas comenzará la transmisión por el canal del Mundial, Azteca 7, en vivo y completamente GRATIS, igual que en nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes ¡No te pierdas este choque histórico con el análisis del campeón del mundo!

