CONFIRMADO: Las SENSIBLES bajas de Tigres para enfrentar a Chivas en la Liguilla del Clausura 2026

A unas horas de disputarse el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026, Tigres de la UANL llega con ventaja en la serie ante Chivas, tras imponerse 3-1 en la ida. Sin embargo, el equipo dirigido por Guido Pizarro tendrá que encarar el compromiso con ausencias importantes que podrían modificar su planteamiento táctico en el Estadio Akron.

La escuadra regiomontana buscará sellar su pase a las semifinales con la ventaja en el marcador global y con el impulso anímico de su reciente clasificación a la final de la Concacaf Champions Cup, aunque enfrente tendrá a un Guadalajara obligado a remontar para mantenerse con vida en la Liguilla.

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Bajas confirmadas de Tigres

El cuadro felino tendrá tres ausencias confirmadas para el duelo de vuelta, todas por lesión. La primera es la de Ozziel Herrera, quien quedó fuera de la convocatoria tras presentar molestias musculares y no realizó el viaje a Guadalajara. Su ausencia representa una baja importante por el momento futbolístico que atravesaba.

Tampoco estará disponible Joaquim Pereira, quien no logró recuperarse físicamente y quedó descartado para el compromiso. A estas ausencias se suma Fernando Gorriarán, quien finalmente no podrá tener actividad, pese a que en días recientes su situación se mantenía en evaluación.

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Bajas confirmadas de Chivas

Por el lado rojiblanco, el panorama también presenta varias ausencias. El equipo de Gabriel Milito no contará con cinco futbolistas que se integraron a la concentración de la Selección Mexicana rumbo a la Copa mundial de la FIFA 2026 TM: Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González.

Además, Daniel Aguirre quedó fuera por lesión muscular y estará alejado de las canchas apróximadanete por tres semanas, dejando a Chivas con un panorama complicado para buscar la remontada.

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Fecha y hora del partido entre Chivas y Tigres

El duelo de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 se disputará este sábado 9 de mayo desde la cancha del Estadio Akron, en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

Con el marcador global 3-1 a favor de Tigres, el Guadalajara necesita ganar por diferencia de dos goles para igualar la serie y buscar el boleto a semifinales, mientras que los felinos llegan motivados por su clasificación a la final de la Concacaf Champions Cup y con la ventaja suficiente para manejar el ritmo de la eliminatoria.