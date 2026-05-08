ÚLTIMA HORA: Jugador rechaza asistir a convocatoria de la Selección Mexicana
Han confirmado que un jugador de la Selección Mexicana habría decidido no asistir a la convocatoria de la Selección Mexicana
Este viernes 8 de mayo del 2026, a través de las redes sociales han dado a conocer que un futbolista habría rechazado su convocatoria con la Selección Mexicana para los partidos de mayo.
La información la dio a conocer le reportero Yeudiel Pacheco, el cual informó que Maxime Paredes no asistirá a la convocatoria de la Selección Mexicana sub-17. Reveló que la decisión sería 100% del jugador.
"No viene… decisión del jugador"
🚫 No viene… decisión del jugador https://t.co/jKkIXjVFsu
— Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) May 8, 2026
El propio Yeudiel había informado en sus redes sociales que el futbolista habría recibido la convocatoria desde el pasado 27 de abril del 2026.
"CONVOCADO A SELECCIÓN | Máxime Paredes recibió convocatoria con la sub17, el 10 y capitán del Stade Rennais u17 sería otra de las novedades para la gira en Argentina Junto a Ricardo Schelbe (Freiburg) y Sebastian Mattei (Roma) tendrán sus primeros partidos con México"
🚨🇲🇽 CONVOCADO A SELECCIÓN | Máxime Paredes recibió convocatoria con la sub17, el 10 y capitán del Stade Rennais u17 sería otra de las novedades para la gira en Argentina
Junto a Ricardo Schelbe (Freiburg) 🇩🇪 y Sebastian Mattei (Roma) 🇮🇹 tendrán sus primeros partidos con México pic.twitter.com/lqPEFvVVSM
— Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) April 28, 2026
Por el momento, la Selección Mexicana, no ha revelado su convocatoria completa en sus página web.
¿Por qué no va a ir a la convocatoria Maxime Paredes con la Selección Mexicana?
Por el momento, no se conoce el motivo por el cual Maxime Paredes no asistiría a la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-17. El futbolista no ha dado declaraciones y México no ha detallado nada al respecto.
#Sub17 | ¡Tenemos calendario! 🗓️— Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) May 7, 2026
Estaremos disputando el Torneo Canteras de América y ya tenemos nuestros horarios y rivales listos. 👊🏻
¡Vamos juntos, Incondicionales! ⚽️#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/cx8U1zbSyV
¿Quién es Maxime Paredes?
Maxime Paredes, mediocampista ofensivo y portador del dorsal ‘10’ en las categorías juveniles del Stade Rennais FC. El futbolista, categoría 2009 y con nacionalidad mexicana por parte de su padre, es considerado una de las grandes joyas gracias a su visión de juego, desequilibrio y capacidad en el balón parado. De igual forma, cuenta con la nacionalidad de Francia.