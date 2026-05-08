ÚLTIMA HORA: Jugador rechaza asistir a convocatoria de la Selección Mexicana

Este viernes 8 de mayo del 2026, a través de las redes sociales han dado a conocer que un futbolista habría rechazado su convocatoria con la Selección Mexicana para los partidos de mayo.

La información la dio a conocer le reportero Yeudiel Pacheco, el cual informó que Maxime Paredes no asistirá a la convocatoria de la Selección Mexicana sub-17. Reveló que la decisión sería 100% del jugador.

"No viene… decisión del jugador"

🚫 No viene… decisión del jugador https://t.co/jKkIXjVFsu — Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) May 8, 2026

El propio Yeudiel había informado en sus redes sociales que el futbolista habría recibido la convocatoria desde el pasado 27 de abril del 2026.

"CONVOCADO A SELECCIÓN | Máxime Paredes recibió convocatoria con la sub17, el 10 y capitán del Stade Rennais u17 sería otra de las novedades para la gira en Argentina Junto a Ricardo Schelbe (Freiburg) y Sebastian Mattei (Roma) tendrán sus primeros partidos con México"

🚨🇲🇽 CONVOCADO A SELECCIÓN | Máxime Paredes recibió convocatoria con la sub17, el 10 y capitán del Stade Rennais u17 sería otra de las novedades para la gira en Argentina Junto a Ricardo Schelbe (Freiburg) 🇩🇪 y Sebastian Mattei (Roma) 🇮🇹 tendrán sus primeros partidos con México pic.twitter.com/lqPEFvVVSM — Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) April 28, 2026

Por el momento, la Selección Mexicana, no ha revelado su convocatoria completa en sus página web.

¿Por qué no va a ir a la convocatoria Maxime Paredes con la Selección Mexicana?

Por el momento, no se conoce el motivo por el cual Maxime Paredes no asistiría a la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-17. El futbolista no ha dado declaraciones y México no ha detallado nada al respecto.

#Sub17 | ¡Tenemos calendario! 🗓️



Estaremos disputando el Torneo Canteras de América y ya tenemos nuestros horarios y rivales listos. 👊🏻

¡Vamos juntos, Incondicionales! ⚽️#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/cx8U1zbSyV — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) May 7, 2026

¿Quién es Maxime Paredes?

Maxime Paredes, mediocampista ofensivo y portador del dorsal ‘10’ en las categorías juveniles del Stade Rennais FC. El futbolista, categoría 2009 y con nacionalidad mexicana por parte de su padre, es considerado una de las grandes joyas gracias a su visión de juego, desequilibrio y capacidad en el balón parado. De igual forma, cuenta con la nacionalidad de Francia.