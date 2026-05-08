logo deportes horizontal
SELECCIÓN AZTECA
QUIERO VER
Fútbol

ÚLTIMA HORA: Jugador rechaza asistir a convocatoria de la Selección Mexicana

Han confirmado que un jugador de la Selección Mexicana habría decidido no asistir a la convocatoria de la Selección Mexicana

Selección Mexicana Sub-17

Escrito por: Iván Vilchis

Este viernes 8 de mayo del 2026, a través de las redes sociales han dado a conocer que un futbolista habría rechazado su convocatoria con la Selección Mexicana para los partidos de mayo.

La información la dio a conocer le reportero Yeudiel Pacheco, el cual informó que Maxime Paredes no asistirá a la convocatoria de la Selección Mexicana sub-17. Reveló que la decisión sería 100% del jugador.

"No viene… decisión del jugador"

El propio Yeudiel había informado en sus redes sociales que el futbolista habría recibido la convocatoria desde el pasado 27 de abril del 2026.

"CONVOCADO A SELECCIÓN | Máxime Paredes recibió convocatoria con la sub17, el 10 y capitán del Stade Rennais u17 sería otra de las novedades para la gira en Argentina Junto a Ricardo Schelbe (Freiburg) y Sebastian Mattei (Roma) tendrán sus primeros partidos con México"

Por el momento, la Selección Mexicana, no ha revelado su convocatoria completa en sus página web.

¿Por qué no va a ir a la convocatoria Maxime Paredes con la Selección Mexicana?

Por el momento, no se conoce el motivo por el cual Maxime Paredes no asistiría a la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-17. El futbolista no ha dado declaraciones y México no ha detallado nada al respecto.

¿Quién es Maxime Paredes?

Maxime Paredes, mediocampista ofensivo y portador del dorsal ‘10’ en las categorías juveniles del Stade Rennais FC. El futbolista, categoría 2009 y con nacionalidad mexicana por parte de su padre, es considerado una de las grandes joyas gracias a su visión de juego, desequilibrio y capacidad en el balón parado. De igual forma, cuenta con la nacionalidad de Francia.

Tags relacionados
Selección Mexicana

Te Recomendamos

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo