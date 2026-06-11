CONFIRMADO: Los narradores de TV Azteca para el México vs Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026

La espera ha terminado, hoy arranca la gran fiesta más grande del futbol, la esperada inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, con nuestro país brillando como orgulloso coorganizador del torneo. El balón comenzará a rodar y la Selección Nacional de México enfrentará a Sudáfrica.

Todo sucederá desde la majestuosa cancha del Estadio Ciudad de México, un recinto sagrado y lleno de mística que hoy hace historia pura al convertirse en el único estadio en el mundo en recibir tres Copas del Mundo.

Por supuesto, podrás disfrutar de este histórico partido en vivo y totalmente gratis por la señal de Azteca Deportes. Te traemos la mejor transmisión, con una cobertura completa y absoluta desde la cancha, el palco de transmisión y los alrededores del recinto.

Vive la pasión mundialista con la voz del mejor narrador de México, Christian Martinoli, acompañado de los comentarios del "Doctor" Luis García como analista, y la magia de "El Inmortal", Jorge Campos. Además, para que no pierdas ni un solo detalle a nivel de pasto, Carlos "Warrior" Guerrero estará reportando cada movimiento desde la cancha.

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Live Previo: Calentando motores en nuestras plataformas digitales

La fiebre mundialista arranca mucho antes del silbatazo inicial. Te esperamos con un espectacular Live Previo a través de nuestro sitio web y la app oficial en punto de las 10:20 de la mañana.

Prepárate para vivir la mejor antesala con todos los detalles, el color de la afición, las alineaciones y el análisis antes de que comience el partido con nuesro talento. Toda esta cobertura digital estará disponible de forma exclusiva por nuestras plataformas digitales (App y Sitio Web) y redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. ¡Únete a la conversación y sé parte de la inauguración desde donde estés!

Link donde podrás disfritar cada detalle antes del partido: México vs Sudáfrica: Ver GRATIS y EN VIVO el Live Previo

Podrás vivir 32 partidos en vivo y gratis por TV Azteca

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no se detiene con el partido inaugural. A lo largo del torneo, podrás disfrutar de 32 encuentros en vivo y completamente gratis por la señal de TV Azteca.

Acompaña a tus selecciones favoritas sintonizando televisión abierta en el Canal 7, o si prefieres llevar la pasión en tu bolsillo, a través de nuestra plataforma digital en el sitio web y la app. Tenemos preparada la mejor transmisión y la cobertura definitiva para que vivas esta Copa Mundial de la FIFA 2026 como en ningún otro lado. ¡Ponte la verde y acompáñanos en esta aventura histórica!

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