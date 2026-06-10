OFICIAL: Los equipos que transmitirá TV Azteca para el Apertura 2026

Tras la oficialización del calendario para el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, los aficionados ya preparan motores para una nueva temporada llena de emociones. Para este certamen, TV Azteca contará con una atractiva baraja de equipos a los que dará cobertura como local.

Los clubes que conformarán la oferta de Azteca Deportes para el Apertura 2026 serán FC Juárez, Club Puebla, Toluca, Necaxa, Tigres de la UANL y el histórico Atlante, esta selección garantiza encuentros de alto voltaje y la presencia de algunas de las aficiones más importantes del país.

Con este catálogo de escuadras, el tradicional Viernes Botanero y los sábados de Harto Fut, asegurando que el espectáculo esté garantizado semana a semana. Los narradores y analistas más queridos de México estarán listos para relatar cada gol y cada jugada, manteniendo vivo el inconfundible estilo que caracteriza a las mejores transmisiones en el balompié mexicano.

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El Primer Viernes Botanero del Apertura 2026

El telón de las transmisiones para la televisora se abrirá de manera oficial con el ya clásico Viernes Botanero. El partido encargado de inaugurar las emociones en la pantalla será el choque entre FC Juárez y el Club Puebla.

Este encuentro se llevará a cabo el próximo viernes 17 de julio a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), prometiendo ser un duelo intenso para arrancar el campeonato de la mejor forma.

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El Equipo del Pueblo de Regreso al Máximo Circuito

Una de las grandes novedades para este Apertura 2026 es el tan esperado regreso del Atlante a la Primera División del futbol mexicano. Se confirmó que la escuadra azulgrana disputará sus encuentros como local en la cancha del Estadio Banorte, teniendo a TV Azteca como su casa televisiva oficial.

Su presentación estelar en el Viernes Botanero será un duelo de alta convocatoria, pues se enfrentarán al Club América a las 21:00 horas durante el mes de julio, marcando oficialmente su reaparición en el máximo circuito.

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