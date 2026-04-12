CONFIRMADO: Pumas le pagará a equipo GRANDE de Sudamérica para venir y jugar partido contra ellos

Pumas de la UNAM se perfila como anfitrión de una gira internacional que podría traer a uno de los clubes más históricos de Sudamérica. Peñarol tiene avanzadas las gestiones para realizar parte de su pretemporada de mitad de año en México.

La directiva del conjunto uruguayo, encabezada por Ignacio Ruglio, trabaja en los detalles finales de una estancia que sería de aproximadamente 10 días. La invitación surgió desde el club universitario e incluye un partido amistoso frente al equipo dirigido por Diego Aguirre.

El plan deportivo no se limita a un solo compromiso. Desde Peñarol buscan concretar al menos un encuentro adicional en territorio mexicano, preferentemente en una sede cercana a la Ciudad de México, con el objetivo de potenciar la preparación futbolística sin generar traslados largos. Además, este segundo partido también ayudaría a fortalecer el aspecto económico de la gira.

La pretemporada sería prácticamente autosustentable, ya que el acuerdo contempla ingresos por el amistoso ante Pumas, lo que permitiría cubrir los costos operativos e incluso generar un margen adicional. De concretarse, marcaría el regreso de Peñarol a una preparación en el extranjero tras varios años sin realizar este tipo de giras.

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¿Cuándo es el partido de Pumas vs Peñarol?

Hasta el momento, el amistoso entre Pumas de la UNAM y Peñarol no tiene fecha oficial confirmada. Sin embargo, se espera que se dispute a mediados de 2026, durante la pretemporada de verano, una vez que ambas directivas cierren los detalles logísticos y deportivos de la gira.

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