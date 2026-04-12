Se fue de Pumas por más de 140 millones y le anotó al Inter Miami de Leo Messi en su primer partido en la MLS

El pasado 11 de abril de 2026, Jorge Ruvalcaba vivió un momento especial al estrenarse como goleador con el New York Red Bulls, nada menos que frente al Inter Miami de Lionel Messi.

El tanto llegó al minuto 14, luego de una gran lectura de juego, luego de que su compañero Julian Hall dio un pase preciso que dejó a Ruvalcaba solo dentro del área. El mexicano definió con frialdad, utilizando la parte interna del pie derecho ante la salida del arquero Dayne St. Clair.

El gol significó el 1-0 parcial en un partido exigente que terminó empatado 2-2. El encuentro también tuvo presencia de otro ex Liga BBVA MX, el naturalizado mexicano Germán Berterame, quien anotó para el conjunto de Miami al minuto 55.

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¿En cuánto fue la venta de Ruvalcaba al New York Red Bulls?

Jorge Ruvalcaba ocupa una plaza de Jugador Franquicia (Designated Player) en el New York Red Bulls, debido a que su fichaje alcanzó los 8 millones de dólares (más de 140 millones de pesos) entre monto fijo y variables. Al tener 24 años al momento de su llegada en febrero de 2026, no pudo ser registrado bajo la Iniciativa Sub-22, por lo que el club neoyorquino tuvo que asignarle una de sus tres plazas de mayor jerarquía dentro del plantel.

Por su parte, Pumas de la UNAM concretó una operación destacada al venderlo por 8 millones de dólares: 6 millones fijos y 2 millones en variables por rendimiento. Al ser un jugador formado en cantera, la transferencia representa una ganancia prácticamente íntegra para la institución universitaria.

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