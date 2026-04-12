Pumas vs Mazatlán: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 14 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan

Este domingo 12 de abril de 2026, los Pumas de la UNAM reciben a Mazatlán FC en el Estadio Olímpico Universitario, en duelo correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

El encuentro, programado a las 12:00 horas, pone frente a frente a dos equipos con realidades completamente opuestas en la tabla general. El conjunto universitario llega ubicado en la quinta posición con 24 puntos, consolidándose como uno de los equipos más sólidos en casa. Bajo la dirección de Efraín Juárez, los felinos han convertido Ciudad Universitaria en una fortaleza. En su compromiso más reciente, Pumas rescató un empate 2-2 ante Chivas en un duelo con una pólemica arbitral que sentenció el rubo del partidp.

Tras la victoria de Pachuca, los universitarios necesitan sumar para no perder terreno en la pelea por los primeros puestos. Incluso, una victoria podría impulsarlos hasta el cuarto lugar, dependiendo del resultado entre Toluca y San Luis. jugarse esta tarde.

Del otro lado, Mazatlán vive un torneo complicado, los dirigidos por Sergio Bueno marchan en la penúltima posición con apenas 11 unidades.

Los Cañoneros llegan tras caer 2-1 ante Necaxa y, para este compromiso, no contarán con Jair Díaz, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. La prioridad del equipo sinaloense es clara, tratarán de sumar para evitar hundirse en el fondo de la tabla.

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Alineaciones del partido Pumas vs Mazatlán

El once de Pumas de la UNAM está conformado por: Kylor Navas (#1, Portero), Pablo Bennevendo (#2, Defensa lateral), Nathanael Ananias (#6, Defensa central), Álvaro Angulo (#77, Defensa lateral), Rodrigo López (#7, Medio ofensivo), Alan Medina (#22, Medio ofensivo), Adalberto Carrasquilla (#28, Medio ofensivo), Jordan Carrillo (#33, Medio ofensivo), Pedro Vite (#45, Medio ofensivo), Olavio Vieira Dos Santos Junior (#23, Delantero) y Robert Morales (#31, Delantero).

Por su parte, Mazatlán FC salta a la cancha con: Ricardo Rodríguez (#33, Portero), Facundo Almada (#5, Defensa central), Mauro Zaleta (#14, Defensa lateral), Lucas Merolla (#19, Defensa central), Ángel Leyva (#26, Defensa central), Edgar Bárcenas (#11, Medio ofensivo), Josué Ovalle (#17, Medio ofensivo), Sebastián Santos (#21, Medio), Said Godínez (#25, Medio defensivo), Luiz Teodora (#7, Delantero) y Brian Rubio (#15, Delantero).

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HORA EXACTA del partido de Jornada 14 del Clausura 2026 entre Pumas y Mazatlán

Todo indica que será un gran partido; Pumas en busca de seguir con gran nivel previo a la Liguilla del Clausura 2026, y Mazatlán en busca de sumar puntos y salir del fondo de la tabla, con esperanzas de entrar en el 8° lugar de la Liguilla.



Competición: Liga BBVA MX - Torneo Clausura 2026 (Jornada 14).

Liga BBVA MX - Torneo Clausura 2026 (Jornada 14). Horario: 12:00 PM (Tiempo del Centro de México).

12:00 PM (Tiempo del Centro de México). Sede: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México.

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