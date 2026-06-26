CONFIRMADO: Pumas le ROBARÍA a Cruz Azul un refuerzo para el Apertura 2026

Pumas Femenil busca armar una plantilla competitiva de cara al Apertura 2026 y para ello ha buscado jugadores internacionales que ya cuenten con experiencia en la Liga BBVA MX Femenil. Primero fue la española Andrea Pereira y ahora apuntan a contratar como refuerzo a una jugadora extranjera de Cruz Azul que pueda apuntalar la defensa del conjunto dirigido por Roberto Medina.

De acuerdo con múltiples reportes, la defensora Leighanne Robe será nueva jugadora de Pumas Femenil. La futbolista inglesa no renovó su contrato con el cuadro de La Noria y llegaría a Cantera como agente libre. Robe se despidió de “La Máquina” después de acabar el Clausura 2026. Robe es una defensora central que tiene buen pase largo para generar ataque desde la zaga.

La alteta nacida en Cambridge en 1993 disputó los 17 partidos en el Apertura 2025, pero solo pudo jugar tres veces en el Clausura 2026. La zaguera inglesa fue amonestada seis veces entre los dos torneos y vio una tarjeta roja durante el primer semestre de la campaña en suelo mexicano.

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Refuerzo para Pumas con pasado en el Liverpool

Robe, de 32 años, se formó desde su infancia en las filiales del Arsenal. Sin embargo, se convirtió en profesional en 2015 como jugadora de las Watford F.C. Women de la segunda división inglesa de futbol femenil. Después jugó tres temporadas más en la categoría de plata, pero con las Milwall Lioness. Su desempeño fue tan bueno que el valió para firmar con el Liverpool en el verano de 2018.

Su contrato con las Reds acabó al finalizar la temporada 2022-23 y de inmediato firmó con el Al-Ittihad de la liga de Arabia Saudita. Aunque solo pudo disputar 12 juegos en dos temporadas, Robe dejó al equipo árabe para llegar al futbol mexicano en julio de 2025.