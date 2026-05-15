Estrella de Cruz Azul se DESPIDE del equipo antes de que acabe la Liguilla

A pesar de que el Torneo Clausura 2026 sigue su marcha, en Cruz Azul comienzan los cambios de cara a la siguiente campaña de la Liga BBVA MX Femenil.

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Con la Final de vuelta por disputarse, misma en la que se enfrentan América y Rayadas de Monterrey, una jugadora se ha despedido del cuadro de La Noria con un mensaje de agradecimiento.

Jugadora se despide de Cruz Azul

Mediante redes sociales, Leighanne Robe ha terminado su etapa como jugadora de Cruz Azul. Con 32 años de edad, la futbolista de Inglaterra sale del equipo tras un año vistiendo los colores del cuadro Celeste.

"En primer lugar, un enorme agradecimiento a los aficionados y a la gente de México por tratarme siempre con tanto cariño. Me ayudó mucho a sentirme segura y cómoda viviendo sola en un nuevo país, y esto siempre lo llevaré en el corazón.

"Esta etapa me ha hecho crecer en todos los sentidos: desde sentirme realmente agotada por la apretada agenda, pero aún con muchas ganas de jugar el próximo partido, hasta disfrutar del fútbol más que nunca. Le deseo al club y a los jugadores toda la suerte y el éxito que están por venir. Siempre son las personas las que hacen que los momentos y los recuerdos sean tan especiales. No fue una decisión fácil, pero siempre he seguido mi intuición y escuchado mi voz interior cuando siento que comienza un nuevo capítulo...", se lee en la cuenta de Instagram de Leighanne Robe.

Jugando para Cruz Azul, Leighanne Robe tuvo un registro de 33 partidos jugados entre Fase Regular y Liguilla. En dichos encuentros, la futbolista inglesa hizo un gol. A lo largo del Clausura 2026, la escuadra de La Máquina fue eliminada en 4tos de Final por Rayadas de Monterrey, equipo que se encuentra en la Final de la presente campaña.

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