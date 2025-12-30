CONFIRMADO: La razón por la que Miguel Borja no puede firmar con Cruz Azul

El mercado de fichajes sigue su marcha. De cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, competencia que va a dar inicio el próximo 9 de enero, en Cruz Azul siguen moviendo sus fichas para encarar de la mejor forma la nueva campaña.

¿Por qué Miguel Borja no ha firmado con Cruz Azul?

Dirigidos por Nicolás Larcamón, Miguel Borja ya se encuentra en la CDMX para ligarse al cuadro de La Máquina, no obstante, no ha podido firmar con los de La Noria debido a que aún tiene contrato vigente con River Plate. El delantero de 32 años de edad finaliza su vínculo con los 'Millonarios' este 31 de diciembre y ahora, se encuentra listo para escribir una nueva historia en su carrera profesional.

Jugando para River Plate, el atacante de Colombia tuvo un registro de 159 partidos disputados con marca de 62 goles y 10 asistencias. Siendo seleccionado nacional, Miguel Borja tiene 30 partidos jugados con 'Los Cafeteros' en los que tiene un saldo de nueve anotaciones y dos servicios de gol.

A pesar de que el delantero ya se encuentra en la Ciudad de México para vincularse con Cruz Azul, Miguel Borja no ha atendido a los medios de comunicación ni dio firmas en su llegada al Aeropuerto Internacional de la CDMX, pues su vínculo con River Plate impide que el futbolista sea ligado a otra institución, motivo por el que el jugador debe de esperar hasta que finalice su contrato con el conjunto de Argentina.

De momento, el atacante colombiano ya ha superado las pruebas médicas para vincularse a La Máquina rumbo al Torneo Clausura 2026, certamen en el que el equipo dirigido por Nicolás Larcamón va a debutar visitando al Club León el sábado 10 de enero a las 19:00 horas.

