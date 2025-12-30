CONFIRMADO: La MALA NOTICIA para Cruz Azul previo al Clausura 2026

De cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, las malas noticias llegan a Cruz Azul. A pesar de que Georgios Giakoumakis se encuentra en Grecia jugando cedido para el PAOK de Atenas, el conjunto de La Noria sigue buscando acomodar al atacante europeo para poder liberar una plaza de extranjero rumbo a la siguiente campaña.

Y es que con el préstamo de Georgios Giakoumakis, Cruz Azul buscaba vender la carta del jugador, sin embargo, los planes se han complicado y ahora, el futbolista de 31 años de edad podría volver a La Máquina a mediados de 2026.

De acuerdo a diversos reportes, el delantero que pertenece al cuadro Celeste había generado interés en el Atlético Mineiro, equipo de Brasil que se encuentra haciendo movimientos previo al inicio de la Temporada 2026 del Campeonato Brasileño de Serie A. A pesar de poner en marcha las negociaciones, Georgios Giakoumakis no tiene intenciones de jugar en Sudamérica, motivo por el que el traspaso fue fallido poniendo fin a las conversaciones en las que se dice que se habrían ofertado 6.5 millones de dólares, cifra que Cruz Azul estaba dispuesta a aceptar pero la negativa del jugador hizo que el fichaje de cayera.

Números de Giakoumakis con Cruz Azul

Jugando para Cruz Azul, el atacante tuvo un registro de 40 partidos disputados con marca de nueve goles y ocho asistencias. Ahora, en el PAOK tiene 20 encuentros jugados con nueve anotaciones.

Desde su salida de Cruz Azul, el valor de mercado de Georgios Giakoumakis es de 7 millones de euros, cifra que se mantiene tras su buen rendimiento en el futbol de Grecia.

