ÚLTIMA HORA: Mexicano es buscado por un CAMPEÓN de Champions League para el 2026

El mercado de invierno sigue abierto. Rumbo al 2026, hay un jugador mexicano que se ha robado los reflectores en un equipo lleno de historia en Europa.

El mexicano que jugaría en Escocia

Con la Temporada 2025/26 de la Premier League corriendo, diversos reportes apuntan a que Julián Araujo podría dejar al Bournemouth para llegar a Escocia, donde el futbolista de 24 años de edad es ligado con el Celtic.

Teniendo contrato vigente con el cuadro de la Premier League hasta 2029, Julián Araujo tiene un valor de mercado de 10 millones de euros, cifra que se ha mantenido desde 2024. Jugando para el Bournemouth, el mexicano tiene un registro de 14 partidos disputados de los cuales, 12 son de Premier League y 2 compromisos corresponden a la Copa de la Liga de Inglaterra.

Y es que la llegada de Julián Araujo al Celtic sería por una petición especial del entrenador, Wilfried Nancy, quien buscaría incorporar al mexicano debido a la baja actividad que ha presentado en Inglaterra.

A lo largo de su carrera, Julián Araujo también ha jugado para Los Angeles Galaxy, UD Las Palmas y Ventura Country FC. La mejor versión del lateral derecho fue militando en la Major League Soccer donde vio actividad en 102 partidos con dos goles y 14 asistencias.

Actualmente, en la Temporada 2025/26 de la Premier League, el Bournemouth se ubica en el lugar 15 de la clasificación con registro de cinco victorias, ocho empates y seis derrotas tras la Jornada 19.

