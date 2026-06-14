CONFIRMADO: Selección Nacional juega con 11 no nacidos en su país en Mundial 2026

La Selección nacional de Marruecos hizo historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el duelo contra Brasil. Aunque el partido entre los rivales del Grupo C acabó empatado a uno con goles de Ismael Saibari y de Vinicius, los marroquíes alinearon a 11 jugadores no nacidos en el país al que representan en el Estadio de New York.

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Es importante aclarar que esto no sucedió al iniciar el encuentro, sino que se dio conforme el entrenador Mouhamed Ouahbi modificó su alineación. Durante la fase final del encuentro el equipo africano tuvo en la cancha a Yassine Bono, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad, Achraf Hakimi, Neil ElAynaoui, Ayyoub Bouaddi, Chemsine Talbi, Nilal El Khannouss, Samir El Mourabet e Ismael Saibari.

Bono nació en Montreal, Canadá. Riad, Hakimi y Saibairi nacieron en España; en Palma, Madrid y Terrasa, respectivamente. Diop, El Aynaoui, Bouaddi y El Mourabet son franceses de nacimiento al nacer en Toulouse, Nancy, Senlis y Estrasburgo. Los marroquíes contaron con dos belgas en la presencia de Talbi y El Khannouss, quienes vivieron sus primeros años de vida en Sambreville y Molenbeek. La alineación fue coronado con el neerlandés Mazraoui, quien nació en Leiderdorp.

‼️ HISTÓRICO ‼️



Marruecos 🇲🇦 se convierte en la PRIMERA selección de la historia que junta en el campo a ONCE jugadores nacidos fuera del país en un partido de la Copa del Mundo:



🇨🇦 Bono (Montreal)

🇳🇱 Noussair Mazraoui (Leiderdorp)

🇫🇷 Issa Diop (Toulouse)

🇪🇸 Chadi Riad (Palma)… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 13, 2026

Un fenómeno cada vez más frecuente

Este es un fenómeno que se verá aun más en el torneo ya que Curazao tiene una plantilla llena de jugadores nacidos en Países Bajos mientras que la República Democrática del Congo tiene jugadores con raíces francesas, belgas, inglesas y suizas.

Otros equipos que podrían completar esa gesta podrían ser Túnez, Haití, Argelia y Bosnia. Los primeros tienen gran influencia francesa con otros de Alemania, Canadá, Dinamarca, Países bajos, Noruega, Arabia Saudita y Suecia. Los haitianos cuentan con múltiples futbolistas nacidos en Francia, dos en Estados Unidos, uno en Canadá y otro en Suiza.