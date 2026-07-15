CONFIRMADO: Selecciones ELIMINADAS del Mundial 2026 HOY miércoles 15 de julio

Desde la cancha del Estadio Atlanta, se vivió uno de los partidos más emocionantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde Argentina remontó de manera agónica a Inglaterra en la segunda semifinal del torneo.

El equipo de Thomas Tuchel dominó el primer tiempo, pero sin poder capitalizar su superioridad. Fue en la segunda mitad donde los goles empezaron a caer; Gordon, tras un pase de James, fue el encargado de abrir el marcador. Fue entonces cuando el DT de Inglaterra decidió aguantar el resultado y atrasó sus líneas. Esto le otorgó una gran ventaja al actual campeón del mundo, que, con dos asistencias de Messi, le dio la vuelta al marcador.

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Primero, tras una jugada prefabricada en un tiro de esquina, Messi tocó para Enzo Fernández, quien empató el juego con un remate a portería que dejó sin nada que hacer a Jordan Pickford.

Ya con toda la euforia a tope, Messi volvió a ser factor, tras un centro con la pierna derecha, asistió a Lautaro Martínez para sentenciar y ganar el partido en Atlanta.

Inglaterra se despide de la disputa por el título y ahora jugará contra Francia por el tercer lugar. Por su parte, Argentina tendrá que vencer a España en la Gran Final del Mundial 2026.

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Inglaterra vs Argentina | RESUMEN y GOLES| Highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Cuándo se juega el partido por el tercer lugar del Mundial 2026?

El partido por el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se jugará el próximo sábado 18 de julio a las 15:00 horas (tiempo del centro de México) desde la cancha del Estadio Miami. En este duelo, Francia jugará contra Inglaterra en el partido 103, la gran antesala de la final.

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¿Cuándo se juega la Gran Final del Mundial 2026?

En punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México) arranca la Gran Final del Mundial 2026. Tras 104 partidos, el momento más esperado ha llegado; España regresa a una instancia final, pero enfrente tiene a Argentina, que buscará hacer historia por el bicampeonato mundial, desde la cancha del Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Este partido lo podrás vivir en vivo y gratis por la señal de TV Azteca Deportes en televisión abierta a través de Canal 7; y en formato digital, por el sitio y la app de Azteca Deportes.

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