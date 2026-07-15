OFICIAL: Cruz Azul regresará como local a histórico estadio 38 años después

La Liga BBVA MX hizo oficial que La Máquina jugará, por lo menos en la Jornada 2 contra Puebla, su primer partido como local del torneo Apertura 2026 en la cancha del Estadio La Corregidora.

Este anuncio marca un regreso histórico para la institución celeste, ya que Cruz Azul volverá a fungir administrativamente como equipo local en el inmueble queretano, una situación que no ocurría desde hace 38 años, específicamente en 1988.

A lo largo de su historia, el equipo cementero ha disputado un total de 10 partidos en condición de local en este escenario. Su registro histórico se divide en dos encuentros durante el torneo PRODE 1985, un par más en el certamen MÉXICO 1986, cuatro compromisos correspondientes a la Copa México 1987/88 y, finalmente, dos juegos de la Copa México 1988/89.

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¡Histórico inmueble! El Estadio Corregidora nació con alma mundialista

Fue inaugurado el 5 de febrero de 1985 con una contundente victoria de la Selección Mexicana por 5-0 sobre Polonia, donde el legendario Tomás Boy tuvo el honor de marcar el primer gol en su historia.

Un año después, el inmueble brilló durante la Copa del Mundo de 1986 al recibir a selecciones como la de Alemania Federal, y fue el escenario de los históricos cuatro goles que el español Emilio Butragueño le anotó a Dinamarca.

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Una réplica colosal

A nivel arquitectónico, es considerado una de las joyas del país y a menudo se le describe como un "mini-Azteca" por su imponente estructura de concreto y diseño ovalado. La obra del arquitecto Luis Alfonso Fernández Siurob es reconocida internacionalmente por su excelente isóptica, la cual garantiza que los aficionados tengan una vista perfecta del terreno de juego desde cualquiera de sus más de 34,000 butacas.

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¿Cuán juega Cruz Azul en La Corregidora?

El partido de Cruz Azul en la jornada 1 del Apertura 2026 está programado para el martes 21 de julio ante Puebla, en la que sería la presentación de La Máquina con su público como local administrativo en Querétaro, tras conseguir el campeonato del Clausura 2026 ante Pumas.

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