OFICIAL: Atlante anuncia a SELECCIONADO NACIONAL como refuerzo para Apertura 2026

El mediocampista mexicano Octavio Vázquez, de 21 años, se ha convertido oficialmente en el nuevo jugador del Atlante. De cara a su histórico regreso a la Primera División de la Liga BBVA MX, los Potros de Hierro continúan armándose de gran manera y han asegurado la llegada de la joven promesa, quien arriba a la capital del país procedente de los Dorados de Sinaloa.

La directiva azulgrana tiene claro que el retorno a la máxima categoría exige un plantel sumamente competitivo. Por ello, la incorporación de Vázquez representa una apuesta fuerte por el talento nacional. Su destacada participación en la división de plata le permitió adquirir la experiencia necesaria para dar el salto, proyectándose como una pieza importante para el esquema del equipo en esta nueva etapa.

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¿Cuándo jugará el Atlante su primer partido en su regreso a la Liga MX?

Con el regreso del Atlante a la Primera División, el calendario nos ha regalado un partido inaugural inmejorable y lleno de tradición, el Apertura 2026 arrancará este próximo jueves a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes, donde los Rayos del Necaxa le darán la bienvenida al conjunto azulgrana al máximo circuito, reviviendo así la rivalidad más antigua de México.

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Octavio Vázquez con un prometedor futuro

Además de su inminente debut en Primera División, el mediocampista llega en un momento inmejorable en su carrera profesional, Vázquez es actualmente seleccionado nacional y forma parte de la lista definitiva de la Selección Nacional de México Sub-23 que disputará los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El combinado tricolor, ahora bajo el mando del director técnico Eduardo Arce, iniciará su participación en la justa regional el próximo 30 de julio. El objetivo del plantel es claro, conseguir una nueva presea dorada para el palmarés mexicano.

Para lograrlo, México deberá superar la fase del Grupo A, donde compartirá sector y se medirá ante sus similares de Guatemala, República Dominicana y Venezuela.

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