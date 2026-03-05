logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
América Atlas Atlético de San Luis Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro.webp Santos Laguna Tigres Tijuana Toluca
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

ÚLTIMA HORA: José Caicedo se va a la MLS y Pumas tiene estas opciones para reemplazarlo

A pesar de que la directiva impuso trabas para su salida, la operación se concretó y viajaría a Estados Unidos en los próximos días

José Caicedo deja Pumas en pleno Clausura 2026
José Caicedo deja Pumas en pleno Clausura 2026|Crédito: Azteca Deportes

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

A pesar de que el mercado de fichajes ya está cerrado, Pumas UNAM está a punto de sufrir una baja de peso en pleno Clausura 2026. Diversos reportes dan por hecha la salida de José Caicedo, mediocampista colombiano que habría aceptado una importante oferta de la MLS. Si bien es cierto que perdió la titularidad en este último torneo, el joven de 23 años supo ser una pieza clave en el conjunto universitario.

El periodista César Luis Merlo, especializado en fichajes, confirmó que Pumas aceptó la oferta del Portland Timbers de la MLS y Caicedo abandona la institución de forma definitiva. El jugador habría firmado un contrato por 4 años con la institución estadounidense, junto a un aumento salarial considerable. De esta manera, Universidad pierde a una de sus figuras sudamericanas en pleno torneo.

José Caicedo tiene una oferta de la MLS para ir a Portland
|MexSport

Según distintas fuentes, el mediocampista colombiano tenía intenciones de salir del club debido a la falta de minutos. Y es que en el Clausura 2026 apenas ha visto acción en 3 partidos de 9 jornadas posibles, acumulando solo un 5 por ciento de minutos jugados. Efraín Juárez, entrenador de la institución, no se opuso y dio vía libre para su salida. Si bien la directiva había puesto trabas, finalmente aceptó la oferta del club estadounidense.

TE PUEDE INTERESAR:

Cabe destacar que la salida de Caicedo no ha sido anunciada de forma oficial por parte de Pumas, por lo que si bien hay acuerdo entre todas las partes, habrá que esperar a que todo termine en condiciones para confirmar su ida de Pedregal. Lo cierto es que el joven colombiano tiene prácticamente cerrada su primera experiencia en el futbol de Estados Unidos, luego de haber jugado para Independiente Santa Fe, Barranquilla FC y el propio Pumas.

¿Qué opciones tiene Pumas para reemplazar a José Caicedo?

En caso de que Caicedo abandone de forma oficial Pumas, el equipo no tendrá posibilidades de buscar su reemplazo. El mercado de fichajes de la Liga BBVA MX cerró el día 9 de febrero de 2026 y las salidas a ligas con mercado abierto no permiten habilitar una nueva contratación. De todos modos, sí podría fichar un agente libre que haya rescindido su contrato antes de la fecha mencionada durante la fase regular.

Tags relacionados
Pumas