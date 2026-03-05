OFICIAL: Calendario completo de la Leagues Cup 2026; por primera vez se jugarán partidos en México entre equipos de Liga BBVA MX y MLS

La Leagues Cup dio a conocer su calendario oficial para la edición 2026, torneo que volverá a enfrentar a clubes de la Liga BBVA MX y la Major League Soccer, del 4 de agosto y el 6 de septiembre. La primera fase concentrará 54 partidos en nueve días de actividad, con duelos programados tanto en Estados Unidos como en territorio mexicano por primera vez.

En esta edición participarán 36 equipos, divididos entre los 18 clubes de la Liga MX y 18 escuadras clasificadas de la MLS, la actividad de la Fase Uno se desarrollará del 4 al 13 de agosto, con tres jornadas principales en las que todos los encuentros serán enfrentamientos directos entre ambas ligas.

El torneo contará con la presencia de equipos que llegan como campeones de sus respectivas competencias, como Seattle Sounders, ganador de la Leagues Cup 2025; Toluca, actual bicampeón campeón de la Liga MX; Inter Miami, campeón de la MLS Cup 2025; y Cruz Azul, vigente campeón de la Concacaf Champions Cup 2025.

La jornada inaugural comenzará el 4 de agosto con varios enfrentamientos entre clubes de la Liga BBVA MX y la Major League Soccer dentro de la Leagues Cup. Entre los partidos programados destaca el duelo entre Los Angeles FC y las Chivas el 5 de agosto, mientras que Pumas enfrentará a Charlotte FC el 4 de agosto.

En otros encuentros de la fase inicial, Cruz Azul se medirá ante Philadelphia Union, mientras que el América abrirá su participación frente a San Diego FC en el Estadio Banorte.

El formato mantiene el esquema interligas en esta etapa inicial, en la que los 54 partidos programados enfrentan exclusivamente a clubes de la Liga MX contra equipos de la MLS. Además de la disputa por el título, la competencia entregará tres boletos para la Concacaf Champions Cup 2027. El campeón, el subcampeón y el tercer lugar obtendrán su clasificación, mientras que el ganador del torneo avanzará directamente a los octavos de final de esa competencia regional.

Otro elemento relevante de la edición 2026 es que, por primera vez, algunos partidos se disputarán en México. El calendario contempla sedes en territorio mexicano para equipos mejor posicionados en el ranking del torneo, lo que permitirá que parte de la Fase Uno y de los cuartos de final se juegue en estadios de la Liga MX.

¿Cuáles partidos de la Leagues Cup 2026 se jugarán en México?

La organización de la Leagues Cup confirmó que cuatro encuentros de la Fase Uno se disputarán en México. Estas sedes corresponden a los clubes mejor clasificados en el ranking del torneo dentro de la Liga MX, quienes recibirán partidos en sus estadios durante la fase inicial.

Uno de los encuentros confirmados será el enfrentamiento entre Toluca y Seattle Sounders el 5 de agosto en el Estadio Nemesio Diez. El club mexiquense, bicampeón de la Liga BBVA MX, tendrá además un segundo compromiso como local en esa misma sede el 12 de agosto frente a FC Dallas.

Otro partido programado en territorio mexicano será el duelo entre Tigres de la UANL y Vancouver Whitecaps el 11 de agosto en el Estadio Universitario de Nuevo León. A este encuentro se suma el compromiso del Club América, que recibirá al San Diego en el Estadio Banorte (Azteca) en la Ciudad de México.

Estos partidos marcan un cambio en la logística del torneo, que en ediciones anteriores se disputaba únicamente en Estados Unidos y Canadá. Con esta modificación, la competencia amplía su presencia regional y permite que parte de la fase inicial se juegue ante aficionados de la Liga MX en territorio mexicano.

