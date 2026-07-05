CONFIRMADO: El tercer clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026

Noruega se convirtió en el tercer clasificado a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los vikingos vencieron 2-1 a Brasil en el duelo de octavos de final disputado en el Estadio Nueva York. El combinado europeo logró el triunfo con un doblete de Erling Haaland gracias a sus goles al 79’ y al 90’. Los brasileños descontaron con un gol de último minuto de Neymar desde el punto penal.

Con esto, la Selección Nacional de Noruega se une a Francia y a Marruecos como los mejores ocho equipos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ahora, los nórdicos enfrentarán en los cuartos de final al ganador del duelo entre México e Inglaterra. Dicho compromiso tendrá lugar el 11 de julio en el Estadio Miami y será por un boleto a las semifinales del torneo.

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Noruega consigue su mejor participación en una Copa del Mundo

Con este resultado, Noruega consigue su mejor participación en una Copa del Mundo. Esta es apenas la cuarta vez que disputan el torneo y ya avanzaron más que en las ediciones anteriores. Su debut fue en Francia 1938 y quedaron en la 12° posición. Tuvieron que pasar 56 años para que los noruegos volvieran a un Mundial y en Estados Unidos 1994 fueron eliminados en la fase de grupos.

Noruega jugó su última Copa del Mundo en 1998 y llegaron a la ronda de octavos de final, pero quedaron en 15° tras caer contra Italia. Ahora, los nórdicos ya tienen asegurado ser uno de los ocho mejores equipos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ mientras Erling Haaland compite con Lionel Messi y Kylian Mbappé por la bota de oro del torneo.

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