Los resultados de los partidos de HOY sábado 4 julio de los octavos de final del Mundial 2026

Los primeros dos partidos de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se disputaron este sábado 4 de julio y ya hay dos invitados a los cuartos de final tras los resultados de la jornada. La Selección de Marruecos liderada por Achraf Hakimi se impuso a la Canadá de Jonathan David mientras que la Francia de Kylian Mbappé consiguió el triunfo ante la Paraguay de Miguel Almirón.

Marruecos derrotó 3-0 a Canadá para conseguir su boleto a cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo magrebí se impuso con dos goles de Azzedine Ounahi y otro tanto de Soufiane Rahimi. Además, los últimos dos goles de los norafricanos fueron asistidos por Brahim Díaz.

Francia ganó su lugar entre los ocho mejores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al vencer a Paraguay 1-0 con un gol de Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid marcó desde los 11 pasos luego de que Desiré Doué fue derribado dentro del área paraguaya al 70’.

¡GOOOL DE PENAL DE MBAPPÉ! Francia rompe el cero y toma ventaja ante Paraguay

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El primer partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está definido

Ahora, Marruecos y Francia está calendarizados para enfrentarse el 9 de julio en el Estadio Boston. El partido está programado para comenzar a las 2:00 PM, tiempo del Centro de México. De este compromiso saldrá uno de los semifinalistas que jugarán en Dallas el 14 de julio.

Los marroquíes tratarán de conseguir un mejor resultado que el obtenido en Qatar 2022, donde fueron eliminados de la contienda por el campeonato por Francia. En esa ocasión quedaron en cuarto lugar al caer en las semifinales ante los franceses y en el duelo por el tercer lugar ante Croacia.

Por su parte, "Les bleus" tratarán de alcanzar la final por tercera Copa del Mundo seguida. En Rusia 2018 se impusieron a Croacia para conseguir su segundo campeonato mundial, pero en Qatar 2022 cayeron ante la Argentina de Lionel Messi.