Cristiano Ronaldo contesta a Lamine Yamal previo al duelo de Octavos de Final del Mundial 2026

El Portugal vs España apunta a ser uno de los duelos más atractivos de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Dentro del cartel se puede ver un enfrentamiento entre una leyenda consolidada como lo es Cristiano Ronaldo contra Lamine Yamal, una de las joyas del futbol mundial.

Previo al duelo de eliminatoria, Yamal rompió el silencio para revelar su deseo de enfrentarse a Cristiano Ronaldo en la justa mundialista. Por lo que la respuesta del astro portugués no tardó en hacerse esperar para generar una mayor expectativa del partido.

Cristiano Ronaldo habló de Lamine Yamal previo al Portugal vs España|Seleções de Portugal

Qué fue lo que dijo Cristiano Ronaldo sobre Lamine Yamal

Cristiano Ronaldo disputa su sexta justa mundialista, siendo un jugador de gran experiencia dentro del certamen. Por lo que no dudó en destacar el futuro que tiene Lamine Yamal tras sumar su primera Copa Mundial de la FIFA™.

Lamine Yamal enfrentará a Cristiano Ronaldo en los Octavos de Final por la Copa Mundial de la FIFA 2026™|REUTERS

“Está haciéndolo muy bien y su futuro será grande. Pero siempre miro a España como un equipo y juegan muy bien”, comentó el astro portugués. En ese sentido, Cristiano Ronaldo afirmó que el equipo se está preparando seriamente para enfrentar a un duro rival como lo será la Selección de España.

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Cómo fue la primera Copa Mundial de la FIFA™ de Cristiano Ronaldo

El debut en la Copa Mundial de la FIFA™ para Cristiano Ronaldo se dio en Alemania 2006 con apenas 21 años. Su registró fue de 1 gol en 6 partidos disputados y consiguió el cuarto lugar dentro de aquella edición.

Mientras tanto, Lamine Yamal disputa su primera justa mundialista debutando a los 18 años de edad. Actualmente registra 1 gol en 4 partidos. Por lo que buscará ser uno de los referentes para que el equipo de Luis de la Fuente pueda conseguir el tan anhelado segundo título del mundo.

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