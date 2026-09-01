CONFIRMADO: Víctor Velázquez acepta que Erik Lira ficha con el Mónaco: “Sí nos demoramos en la negociación”

La novela de Erik Lira, Cruz Azul y el AS Monaco ha llegado a su fin...el mediocampista mexicano si todo sale como lo estipulado será nueva futbolista del cuadro del Principado. Tras la inminente salida del delantero estadounidense; Folarin Balogun al Everton de la Premier League abrió la puerta para que el equipo desocupe una plaza de extranjero y la pueda utilizar para registrar al canterano de los Pumas de la UNAM.

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En el evento de Nación Azul, el Ingenerio Velázquez dio a conocer el fichaje de Lira con el cuadro que compite en la Ligue 1: "Desde mi punto de vista, mejoramos mucho las condiciones. Tal vez hubiésemos, pues, querido otras, pero nos sentimos tranquilos, porque, sobre todo, fue un compromiso con Erik, de que lo íbamos a apoyar si venía una oferta para Europa, era su ilusión de jugar en Europa y adelante.

Por nuestra parte, pienso que sí nos demoramos en la negociación, pero, pues, al final tampoco el Mónaco tenía plaza, ahorita la está liberando y, pues, ya se está concretando", destacó el directivo. Cabe recordar que, la operación se habría cerrado en 10 millones de dólares por el 80% de la carta.

Estadio propio a corto plazo

Por otro lado, el mandamás celeste reveló las últimas noticias sobre un propio inmueble: "Seguimos trabajando para ya próximamente tener el estadio. Es uno de nuestros proyectos que tenemos en la institución, sobre todo, prioritarios. No ha sido fácil, sobre todo por los terrenos, pero siempre a donde vamos nos preguntan.

Efectivamente, ya tenemos varias opciones, solamente falta ya irlas concretando, y créanme que, a mí, en lo personal, soy de los que más, pues, tengo esa esa prioridad, porque quiero dejar un legado en Cruz Azul, de dejarles un estadio a la afición, a la institución, y es algo que sí me quita el sueño realmente. Entonces, crean que, pues, seguimos trabajando en ese proyecto y próximamente esperemos que en un corto plazo les demos la gran noticia de iniciar la construcción de nuestro estadio"., finalizó.

Para la jornada 7 del Torneo Apertura 2026, la Máquina Celeste recibirá a Santos Laguna en el Estadio Banorte el domingo 6 de septiembre a las 8:00 pm en busca de un nuevo triunfo y subir posiciones en la clasificación general.