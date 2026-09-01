Matías Almeyda dio detalles de su contrato con Rayados de Monterrey y puso en alerta a todos

Así como Matías Almeyda respondió al interés de River, ahora dio detalles de su contrato con Rayados de Monterrey. El entrenador argentino habló después de la derrota ante Atlético de San Luis y explicó cuál es su compromiso con el conjunto regiomontano.

El técnico dejó claro que su continuidad en Monterrey no depende de una cláusula de rescisión. Almeyda aseguró que su palabra tiene un peso especial en las decisiones que toma.

|MEXSPORT

¿Qué detalle del contrato reveló Matías Almeyda?

Matías Almeyda explicó que su contrato con Rayados no cuenta con una cláusula de rescisión. Para el entrenador, su compromiso con el club se sostiene en su palabra y no necesita establecer una condición económica para definir su futuro con la institución regiomontana.

TE PUEDE INTERESAR:



“Yo soy un hombre de palabra. No tengo cláusula de rescisión, tengo palabra. No tengo que aclarar nada. Tengo palabra. Me manejo así desde los 15 años. Mi compromiso está acá (en Monterrey)”, explicó el entrenador argentino.

|Crédito: Instagram/@rayados

Almeyda también recordó que, cuando jugaba para Inter de Milán, decidió retirarse pese a que todavía tenía un año y medio de contrato. En aquella ocasión, contó que habló directamente con Massimo Moratti para comunicarle su decisión.

River Plate está interesado en entrenadores de la Liga MX

Aunque se decía que Almeyda tenía más chances que Gabriel Milito de dirigir River, ninguno de los dos dejaría la Liga MX. El entrenador de Rayados reiteró su compromiso con Monterrey, mientras que el técnico de Chivas también permanece al frente del proyecto rojiblanco.

Almeyda sobre el supuesto interés de River por él:



"Yo soy un hombre de palabra, no tengo cláusula de rescisión, tengo palabra. No tengo que aclarar nada; mi compromiso está acá"@PressPortmx pic.twitter.com/d1GHsCcY6s — Edgar Martínez (@garymtzjr) August 31, 2026

River actualmente tiene a Leonardo Ponzio como entrenador interino. La directiva esperará hasta el final de la temporada para tomar una decisión definitiva pensando en 2027. Hernán Crespo, técnico de Atlas, también llamó la atención.

Almeyda tiene un pasado con River Plate

El vínculo de Matías Almeyda con River Plate es especial. El argentino fue jugador, capitán y campeón con el club. Además, estuvo como capitán del equipo que descendió en 2011. Luego, logró el ascenso como DT en 2012.

Ahora, Almeyda tiene su atención puesta en Rayados. El CF Monterrey enfrenta al América en las semifinales de la Leagues Cup. El “Pelado” mantendrá su palabra y continuará en “La Pandilla”.

