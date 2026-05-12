Confirmados los árbitros para las Semifinales de Ida del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol publicó las designaciones arbitrales para los partidos de Ida de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX que se disputarán a media semana entre el Pachuca vs Pumas y el encuentro entre Cruz Azul y Chivas.

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Comisión de Arbitraje revela a los árbitros para la Ida de las Semifinales

A través de un comunicado compartido en las redes sociales, la Comisión de Árbitros de la FMF publicó las designaciones arbitrales para los encuentros de Ida de las Semifinales del Clausura 2026.

En un principio, para el encuentro entre el Pachuca frente a los Pumas a disputarse en la cancha del Estadio Hidalgo había sido designado como central a Luis Enrique Santander; sin embargo, la Comisión rectificó su decisión y determinó que el silbante para dicho partido será Ismael Rosario López Peñuelas.

Mientras que el duelo entre Cruz Azul y Chivas será dirigido por Maximiliano Quintero, quien tendrá como asistentes a José Ibrahim Martínez y a Jair Sosa.

Cuerpo arbitral para el Cruz Azul vs Chivas

Árbitro central: Maximiliano Quintero

Asistente 1: José Ibrahim Martínez

Asistente 2: Jair de Jesús Sosa

Cuarto Árbitro: Vicente Jassiel Reynoso

Árbitro VAR: Salvador Pérez

Árbitro VAR Asistente: Manuel Alfonso Martínez

Cuerpo arbitral para el Pachuca vs Pumas

Árbitro central: Ismael Rosario López Peñuelas

Asistente 1: Karen Janett Díaz

Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto

Cuarto Árbitro: Jorge Abraham Camacho

Árbitro VAR: Guillermo Pacheco

Árbitro VAR Asistente: Óscar Macías

El Cruz Azul se enfrentará a las Chivas en la Ida el miércoles 13 de mayo en la cancha del Estadio Azteca de la Ciudad de México, mientras que un día después se medirán el Pachuca en contra de Pumas en el Hidalgo.

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