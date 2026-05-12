Confirmados los árbitros para las Semifinales de Ida del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
La Comisión de Árbitros reveló a los silbantes que pitarán en las Semifinales del Clausura 2026
La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol publicó las designaciones arbitrales para los partidos de Ida de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX que se disputarán a media semana entre el Pachuca vs Pumas y el encuentro entre Cruz Azul y Chivas.
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Comisión de Arbitraje revela a los árbitros para la Ida de las Semifinales
A través de un comunicado compartido en las redes sociales, la Comisión de Árbitros de la FMF publicó las designaciones arbitrales para los encuentros de Ida de las Semifinales del Clausura 2026.
En un principio, para el encuentro entre el Pachuca frente a los Pumas a disputarse en la cancha del Estadio Hidalgo había sido designado como central a Luis Enrique Santander; sin embargo, la Comisión rectificó su decisión y determinó que el silbante para dicho partido será Ismael Rosario López Peñuelas.
Mientras que el duelo entre Cruz Azul y Chivas será dirigido por Maximiliano Quintero, quien tendrá como asistentes a José Ibrahim Martínez y a Jair Sosa.
Cuerpo arbitral para el Cruz Azul vs Chivas
- Árbitro central: Maximiliano Quintero
- Asistente 1: José Ibrahim Martínez
- Asistente 2: Jair de Jesús Sosa
- Cuarto Árbitro: Vicente Jassiel Reynoso
- Árbitro VAR: Salvador Pérez
- Árbitro VAR Asistente: Manuel Alfonso Martínez
Cuerpo arbitral para el Pachuca vs Pumas
- Árbitro central: Ismael Rosario López Peñuelas
- Asistente 1: Karen Janett Díaz
- Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto
- Cuarto Árbitro: Jorge Abraham Camacho
- Árbitro VAR: Guillermo Pacheco
- Árbitro VAR Asistente: Óscar Macías
El Cruz Azul se enfrentará a las Chivas en la Ida el miércoles 13 de mayo en la cancha del Estadio Azteca de la Ciudad de México, mientras que un día después se medirán el Pachuca en contra de Pumas en el Hidalgo.
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