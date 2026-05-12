Selección Mexicana comienza la incorporación de jugadores europeos a la concentración

La Selección Mexicana informó a través de un comunicado compartido en sus redes sociales que a partir de este martes 12 de mayo comenzará el proceso de incorporación de los jugadores que militan en ligas de Europa a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol ubicado en el sur de la Ciudad de México.

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Jugadores 'europeos' comenzarán a incorporarse a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana que participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM comienza a tomar forma y luego de que reportaran los elementos que militan en el futbol mexicano al CAR, será el turno de los jugadores que se encuentran en las ligas europeas.

El primero en atender el llamado del seleccionado mexicano fue Guillermo Ochoa, portero del AEL Limassol de Chipre quien este lunes 11 de mayo reportó a la concentración que encabeza el director técnico Javier Aguirre.

"La Dirección de Selecciones NAcionales Varoniles informa que a partir de mañana (12 de mayo) iniciará el proceso de incorporación de jugadores de ligas europeas a la Selección Nacional de México dirigida por Javier Aguirre", informó la Selección Azteca a través de un comunicado.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/VameNoc7A1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 12, 2026

"El primer jugador que se incorpora a la concentración en el CAR es el portero del AEL Limassol, Guillermo Ochoa. El guardameta es el primer de siete jugadores de las ligas europeas que se integrarán a la selección en las próximas dos semanas para los juegos de preparación", concluyó.

Cabe recordar que los elementos que juegan en Europa son Jorge Sánchez (PAOK), Orbelín Pineda (AEK), César Huerta (Andrelecht), Edson Álvarez (Fenerbahce), César Montes (Lokomotiv), Johan Vásquez (Genoa), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Álvaro Fidalgo (Betis), Rodrigo Huescas (Copenhague) y Raúl Jiménez (Fulham).

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