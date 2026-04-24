Partidos de HOY viernes 24 de abril en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Arranca la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Este 24 de abril, llega el último Viernes Botanero a la señal de TV Azteca durante la presente campaña.

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En punto de las 21:00 horas, Puebla recibe a Querétaro en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, partido que vas a poder ver EN VIVO por Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

Dirigidos por Alberto Espigares, el conjunto de La Franja ya se encuentra sin posibilidades de acceder a la Fase Final del campeonato, pues se ubican en el lugar 17 de la tabla general con registro de 13 puntos luego de tres victorias, cuatro empates y nueve derrotas. Por su parte, los 'Gallos Blancos' tampoco tienen opciones para avanzar a la Liguilla del Clausura 2026, ya que se encuentran en el puesto 14 de la clasificación con 17 unidades.

El Club Puebla encara el partido luego de haber perdido en su visita a Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio BBVA. Del otro lado, Querétaro viene de sacar el empate ante Cruz Azul, resultado tras el cual Nicolás Larcamón fue cesado del banquillo Celeste a pesar de que el cuadro de La Noria ya se encuentra clasificado a la Fase Final del certamen.

Partidos del sábado 25 de abril por TV Azteca

Tras el Viernes Botanero, mismo que solo trae el juego de Puebla vs Querétaro, para el sábado 25 de abril las emociones continúan por las pantallas de TV Azteca, pues la Fecha 17 llega con triple cartelera con los juegos de Tigres vs Mazatlán, Toluca vs León y Bravos de Juárez vs Atlético de San Luis.

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