ÚLTIMA HORA: El DT que buscan Cruz Azul y Monterrey para el Apertura 2026

De cara a la Liguilla del Torneo Clausura 2026, ya hay equipos que buscan nuevos proyectos para encarar el Torneo de Apertura, mismo que se va a disputar tras la Copa Mundial de la FIFA™.

Luego del cese de Nicolás Larcamón como entrenador de Cruz Azul, salida que se dio tras el empate entre el cuadro de La Noria y Querétaro en la Jornada 16, en el entorno Celeste ya hay un nombre que empieza a circular para tomar las riendas del equipo en la siguiente campaña.

De acuerdo a diversos reportes, Matías Almeyda podría volver a los banquillos de la Liga BBVA MX, el entrenador argentino no descarta escuchar propuestas debido a que se encuentra sin equipo tras su salida del Sevilla.

Entre otro de los equipos que estaría analizando contratar al ex de Chivas se encontraría Monterrey. Y es que con Nicolás Sánchez al frente tras la salida de Domènec Torrent el pasado mes de marzo, el conjunto de 'La Pandilla' se ha quedado sin posibilidades de avanzar a la Fase Final del Clausura 2026.

En su paso por el banquillo de Sevilla, Matías Almeyda tuvo un registro de 32 partidos dirigidos con marca de 10 victorias, 7 empates y 15 derrotas. Sin embargo, anteriormente en la Liga BBVA MX estuvo al frente de Chivas en 147 encuentros, dejando una racha de 64 triunfos, 40 juegos igualados y 43 duelos perdidos. Con el ‘Rebaño Sagrado’, el DT argentino pudo conquistar una Liga BBVA MX, dos Copas MX y una Supercopa MX. De igual forma, conquistaron la Liga de Campeones de Concacaf en 2018.