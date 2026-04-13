OFICIAL: Confirman cambio de horario de partido de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¡ES OFICIAL! El partido de la Jornada 15 entre Necaxa y Tigres que se tenía agendado para el Viernes Botanero ha cambiado de fecha y día, ahora se verán las caras el sábado 18 de abril en punto de las 17:00 Hrs en la cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes, donde ambos equipos saldrán a darlo todo por los tres puntos en este determinante encuentro que marca un paso más rumbo al cierre de torneo.

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Necaxa así será anfitrión ante un equipo felino que viene jugando cada vez mejor y que tiene como último resultado una importante victoria en contra de las Chivas, cotejo que se antojaba cerrado, pero que en el desarrollo lograron sacar los tres puntos en casa en un categórico 4-1 al líder y por ese motivo candidato al título de Liga MX.

En el tema de la modificación de horario, en redes sociales de ambas escuadras, el cambio ya aparece para avisar a los aficionados que el viernes el recinto de futbol hidrocálido no tendrá servicio, pero sí el sábado 18, misma noticia que en primera instancia, agrada a los seguidores de los equipos, afirmando que les gusta más seguir a sus equipos un sábado por la tarde.

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¿Cómo queda la agenda de partidos de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Viernes 17 de abril 2026

Atlético San Luis vs Pumas | 19:00 HRS | Estadio Alfonso Lastras

Mazatlan vs Querétaro | 19:00 HRS | Estadio El Encanto

Sábado 18 de abril 2026

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Necaxa vs Tigres | 17:00 HRS | Estadio Victoria

Cruz Azul vs Tijuana | 17:00 HRS | Estadio Cuauhtémoc

Rayados vs Pachuca | 19:00 HRS | Estadio Bancomer

Chivas vs Puebla | 19:07 HRS | Estadio Akron

León vs Juárez | 21:00 HRS | Estadio León

América vs Toluca | 21:00 HRS | Estadio Azteca

Domingo 19 de abril 2026

