Toluca CONVOCA a Marcel Ruiz para enfrentar a LA Galaxy e ilusiona a todos con la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Buenas noticias recibe el conjunto del Toluca y la misma Selección Mexicana ya que el mediocampista Marcel Ruiz será convocado para el viaje a California, aunque el equipo no lo ha confirmado, donde el conjunto escarlata buscará sellar su pase a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el LA Galaxy.

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La noticia ha sacudido el entorno del futbol mexicano, no solo por la importancia del mediocampista para su equipo y la selección, sino por la naturaleza casi milagrosa de su retorno. Marcel Ruiz, pieza fundamental en el esquema de Antonio Mohamed, fue diagnosticado recientemente con una ruptura parcial de ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco medial en la rodilla derecha. Bajo cualquier pronóstico estándar, el jugador debería haber pasado por el quirófano, quedando fuera de toda actividad por el resto de la temporada.

Marcel Ruiz apuesta a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sin embargo, con la mirada puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Marcel y el cuerpo médico del Toluca tomaron una decisión valiente: optar por un tratamiento conservador. Al evitar la cirugía, el futbolista buscaba reducir los tiempos de inactividad, aunque el riesgo fuera mayor. Los reportes iniciales indicaban que su regreso más optimista sería para la Jornada 15 del Clausura 2026 ante el América; no obstante, su evolución ha pulverizado las estimaciones.

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Toluca llega a Los Ángeles con una ventaja cómoda de 4-2 obtenida en el Estadio Nemesio Díez. Aunque no existe la certeza de que Marcel Ruiz vea minutos en el césped del Galaxy, su sola presencia en el banquillo representa un triunfo para el equipo. La gestión de su rodilla será clave; el objetivo es que retome ritmo competitivo sin comprometer la integridad de su ligamento.

Para la Selección Mexicana, la recuperación de Marcel es oxígeno puro. El mediocampista ha levantado la mano para ser uno de los orquestadores del conjunto de Javier Aguirre en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y su disciplina para volver antes de tiempo demuestra su compromiso total con ese objetivo.

Toluca está a 90 minutos de las semifinales de la Concachampions y se encuentra en la cuarta posición en la tabla del Clausura 2026 faltando tres jornadas por jugar.