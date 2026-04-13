Qué pasó con la árbitra mexicana Katia Itzel: el video donde se comprueba que no se equivocó

La Jornada 14 del Clausura 2026 tuvo una nueva polémica arbitral que recorre todo México. La protagonista es la árbitra Katia Itzel García, quien impartió justicia en el duelo entre Pumas y Mazatlán. En dicho encuentro, la silbante tomó la decisión de terminar el primer tiempo cuando los Cañoneros parecían tener una ocasión clara de marcar ante los Felinos. Ahora, un nuevo video refleja que la mexicana acertó con su decisión.

En los segundos finales de la primera mitad, los Mazatlecos robaron un balón en la última lína defensiva de Pumas y quedaron frente a Keylor Navas. Katia Itzel marcó el final de los primeros 45 minutos, ya que había dejado transcurrir un poco más del tiempo que se había agregado. Como la posesión estaba en poder del conjunto auriazul, la silbante decidió cortar el juego, acción que fue correcta.

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La imagen que respalda la decisión de Katia Itzel

A pesar de que, en un principio, parecía que Katia Itzel se había equivocado al terminar el primer tiempo de forma apresurada en el Pumas vs Mazatlán, ahora unas nuevas imágenes demostraron todo lo contrario.

En un video que recorre las redes sociales, se muestra que la árbitra mexicana levanta la mano y, con ello, se escucha el silbato que da como finalizado el partido. Esto sucede segundos antes de que Mazatlán logre robar el balón que estaba en posesión de la defensa de Universidad.

Katia Itzel en el partido Pumas-Mazatlán marca el final del primer tiempo justo cuando los Mazatlecos robaban un balón y quedaban frente a Keylor Navas.

Debió dejarla por ser una opción de gol o estuvo bien deteniendo el partido cuando se estaba cumpliendo el tiempo agregado pic.twitter.com/X5ZxNEJADu — Alberto Bernard (@betobernard) April 12, 2026

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En las imágenes mostradas en televisión, este panorama amplio no se captó, por lo que dejó abierta la polémica. Con esta nueva visión, las opiniones cruzadas pueden o no seguir, pero deja un poco más en claro la razón por la que Katia Itzel decidió terminar el juego a pesar del inminente ataque prometedor de los Cañoneros.

Katia Itzel hace historia en el arbitraje mexicano

La silbante fue designada por la FIFA como parte del grupo de 52 árbitros que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026. De esta manera, Katia Itzel se convertirá en la primera árbitra central mexicana en dirigir un Mundial varonil.

Esta decisión por parte de la FIFA metió a Itzel en un grupo muy reducido a nivel global. Resulta que la mexicana será la cuarta mujer en la historia en desempeñarse como jueza central en una Copa del Mundo masculina.

Stéphanie Frappart, Salima Mukasanga y Yoshimi Yamashita fueron las otras tres mujeres que lo consiguieron durante el Mundial de Qatar 2022.