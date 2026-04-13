Muere jugador al ser asaltado con armas en el autobús de su equipo de la Premier League de Ghana

Un futbolista profesional perdió la vida luego de haber sido alcanzado por un disparo de bala mientras intentaba huir de un asalto a mano armada. El autobús de su equipo sufrió un ataque delictivo mientras la plantilla se encontraba de regreso tras haber jugado un partido de liga. El mundo del futbol está de luto.

El jugador en cuestión era Dominic Frimpong, perteneciente al Berekum Chelsea, conjunto que milita en la Premier League de Ghana (Primera División). De acuerdo a lo informado por la Federación de Futbol de Ghana (GFA), el hecho que terminó con la vida del futbolista de apenas 20 años ocurrió este pasado domingo 12 de abril.

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¿Cómo fue el crimen?

El autobús que transportaba a la plantilla del Berekum Chelsea circulaba por la carretera de ⁠Goaso a Bibiani, luego del encuentro contra el Samartex en Samreboi, al sur del país. Según pudo describir el club en un comunicado, un grupo de delincuentes bloquearon la ruta en la que transitaban para impedir su paso.

De repente, hombres enmascarados armados con pistolas y rifles de asalto comenzaron a disparar contra el autobús cuando el conductor intentó dar marcha atrás y buscar una salida. Tanto los jugadores como el personal intentaron huir entre los arbustos cercanos para ponerse a cubierto, sin embargo, Frimpong recibió un disparo en la cabeza.

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El joven futbolista ghanés fue trasladado de urgencia al hospital, pero no consiguió permanecer con vida. Hasta el momento, Frimpong fue la única víctima mortal reportada. Sin embargo, medios locales aseguran que todavía hay jugadores y directivos del equipo desaparecidos, ya que huyeron hacia el bosque para ponerse a salvo.

The Ghana Premier League firmly expresses its unwavering backing for Berekum Chelsea following a reported armed robbery incident involving the club during their return journey from their Matchday 29 fixture against FC Samartex 1996.



The league conveys deep concern over the… pic.twitter.com/DtluwoLpbH — 🇬🇭 Ghana Premier League (@GhanaLeague) April 13, 2026

El comunicado de la Federación de Futbol de Ghana

Tras lo ocurrido, la GFA expresó su profunda conmoción y publicaron un comunicado compartiendo sus condolencias:

“La Asociación de Futbol de Ghana (GFA) ha recibido con profunda conmoción y gran pesar la trágica noticia del fallecimiento de Dominic Frimpong, del Berekum Chelsea Football Club”, declaró.

"Dominic era un joven talento prometedor cuya dedicación y pasión por el juego encarnaban el espíritu de nuestra liga", cerró la federación.

Ante el trágico evento, la GFA se ha comprometido a reforzar la seguridad para los clubes, ya que no ha sido la primera vez que un club ghanés sufre un hecho de tal magnitud. En 2023 sucedió algo similar con el equipo Legon Cities, donde no hubo víctimas que lamentar. Ahora, la suerte fue diferente.