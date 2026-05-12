¡CONFIRMADO! Memo Ochoa se concentra con la Selección Mexicana y manda un emotivo mensaje: ¿Se retira tras el Mundial?

Solo falta un mes para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y la Selección Mexicana sigue sumando jugadores a la concentración, luego de que los elementos que militan en la Liga BBVA MX ya reportaron al Centro de Alto Rendimiento (CAR) y ahora también se ha sumado Guillermo Ochoa que aspira con participar en su sexto Mundial.

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Memo Ochoa reporta con la Selección Mexicana

A falta de una jornada para que termine la Liga de Chipre, Guillermo Ochoa ha dejado al AEL Limassol para sumarse a la concentración de la Selección Mexicana que se prepara para debutar el próximo jueves 11 de junio en contra de su similar de Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, Ochoa compartió su emoción por atender el llamado de la Selección Azteca y prepararse para disputar una nueva Copa Mundial de la FIFA TM, esta vez a sus 40 años.

"Volver a ponerme esta camiseta nunca fue rutina… fue un privilegio. Hoy comienza mi última concentración.

Pero esta vez la miro distinto", escribió Ochoa en su mensaje.

"Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos… y la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo", continuó.

"He vivido noches imposibles, estadios eternos, himnos que todavía me estremecen y momentos que me cambiaron la vida para siempre. Y aun así… cada vez que México llama, algo dentro de mí vuelve a empezar. Quizá el fútbol mide los años. Pero la pasión jamás aprendió a contar el tiempo", fue parte del mensaje del guardameta mexicano.

Los números de Memo Ochoa previo al Mundial 2026

Guillermo Ochoa llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras haber disputado un total de 26 partidos esta campaña entre duelos de la Liga Chipriota y la Copa de Chipre en los que recibió 40 goles y dejó su meta imbatida en seis oportunidades.

Esta será la sexta participación de Ochoa en una Copa Mundial tras haber acudido como suplente a Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 y como titular a Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

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